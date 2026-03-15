Iran thông báo đang 'hợp tác quân sự' với Nga, Trung

Trong cuộc phỏng vấn với MS NOW ngày 14/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả Nga và Trung Quốc là hai "đối tác chiến lược" của Iran, khi được hỏi liệu hai quốc gia này có cung cấp hỗ trợ về tình báo và quân sự cho Tehran hay không.

"Chúng tôi có hợp tác chặt chẽ với nhau và điều đó đang tiếp diễn, trong đó có hợp tác quân sự. Tôi sẽ không đi vào chi tiết. Chúng tôi có quan hệ hợp tác tốt với các nước này trên phương diện chính trị, kinh tế và quân sự", ông Araghchi nói.

Truyền thông Mỹ tuần trước dẫn nguồn tin cho biết Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran về vị trí quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Nhà Trắng tin rằng điều này là có thật, song Điện Kremlin phủ nhận.

Nga, Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu của ông Araghchi.

Ngoại trưởng Iran cho biết vụ Mỹ tập kích cơ sở quân sự trên đảo Kharg, nơi trung chuyển 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, sẽ không gây ra nhiều tác động lớn.

Ông tuyên bố Iran sẽ tấn công các cơ sở dầu khí trên khắp Vịnh Ba Tư nếu Mỹ nhắm vào hạ tầng dầu mỏ của Iran. "Các lực lượng vũ trang Iran đã nói rất rõ rằng sẽ đáp trả nếu hạ tầng dầu mỏ, năng lượng của Iran bị tấn công, và sẽ tấn công bất kỳ cơ sở năng lượng nào trong khu vực có liên quan đến công ty Mỹ".

Ông cũng cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã để Mỹ sử dụng lãnh thổ nước này làm nơi phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran. "Các đòn không kích rõ ràng được phóng từ UAE", ông Araghchi nói, cho rằng sử dụng những khu vực đông dân cư để phóng tên lửa vào Iran là "nguy hiểm".

UAE đã lên tiếng cùng ngày, chỉ trích ông Araghchi đưa ra lập trường khó hiểu.

"UAE có quyền tự vệ trước hành vi gây hấn mang tính khủng bố, nhưng vẫn tiếp tục ưu tiên lý lẽ và logic", chính phủ UAE cho biết trong tuyên bố, thêm rằng nước này vẫn kiềm chế và "đang tìm kiếm một lối thoát cho Iran và cả khu vực".

Giới chức các quốc gia khác ở Vịnh Ba Tư cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng họ cho phép lực lượng Mỹ phát động tấn công Iran từ các khu vực dân sự.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Iran cũng phủ nhận thông tin từ Washington, cho rằng tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bị thương có thể tới mức "biến dạng ngoại hình", trong đòn không kích ngày 28/2.

"Không có vấn đề gì với lãnh tụ mới. Bộ máy vẫn vận hành. Mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát", ông Araghchi nói.

Chiến sự Iran đã kéo dài sang tuần thứ ba và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 2.000 người chết và nhiều người bị thương ở hàng loạt nước Trung Đông, làm tắc nghẽn Eo biển Hormuz và khiến kinh tế thế giới đảo lộn. Israel tuyên bố cuộc chiến với Iran "đang leo thang" và chuyển sang giai đoạn quyết định, có thể kéo dài nếu cần.