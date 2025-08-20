Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo mới về việc đón tiếp người dân xem diễu binh, diễu hành dịp 2-9

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc bảo đảm các điều kiện phục vụ người dân và du khách tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Theo kế hoạch, các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra lần lượt vào các ngày 21, 24 và 30-8. Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ của từng Tiểu ban, xây dựng phương án triển khai trong mọi tình huống, không để bị động. Các sở, ngành được giao làm cơ quan thường trực của Tiểu ban phải chịu trách nhiệm toàn diện, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Xe tăng tham gia buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào ngày 16-8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4. Ảnh: Phi Hùng

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, Trưởng Tiểu ban An ninh, giao thông, chỉ đạo phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến phố, điểm tập kết, khán đài và khu vực lắp đặt màn hình LED phục vụ Nhân dân theo dõi.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Tiểu ban Vật chất hậu cần, chỉ đạo chuẩn bị nước uống, lương khô, bánh ăn liền, chỗ che nắng mưa, bố trí xe buýt miễn phí cho người dân, nhất là người cao tuổi, từ các địa phương về Hà Nội dự lễ. Đồng thời, vận động người dân Thủ đô phát huy nét văn hóa thanh lịch, văn minh, thân thiện, hỗ trợ du khách khi tham gia sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng, Trưởng Tiểu ban Lễ tân, giao Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan xây dựng phương án đón tiếp đại biểu, bảo đảm trang trọng, chu đáo.