Tổng Bí thư: Lễ diễu binh phải thể hiện được vị thế quốc gia

Chiều 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước để xem xét tiến độ chuẩn bị Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh (2/9).

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc chuẩn bị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, phối hợp nhịp nhàng của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Mục tiêu là thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện, vị thế quốc gia, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc. Sự kiện cũng khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Người đứng đầu Đảng đề nghị các cơ quan triển khai hiệu quả kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, an ninh, an toàn.

Đồng thời, Tổng Bí thư lưu ý công tác đón tiếp đại biểu, du khách và nhân dân phải nhiệt tình, chu đáo; ưu tiên người có công với cách mạng, đất nước và cao tuổi, diện chính sách. "Đây là dịp thể hiện sự trân trọng, tri ân của Đảng, Nhà nước với người đã có công lao với đất nước", ông nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý trong dịp này, đặc biệt là vào các ngày cao điểm, lượng du khách trong và ngoài nước đổ về Thủ đô Hà Nội sẽ rất đông. Nhu cầu ăn, ở, nghỉ ngơi, đi lại và tham dự các hoạt động chào mừng Quốc khánh sẽ rất lớn. Vì vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương các ngày lễ lớn và TP Hà Nội cần chuẩn bị nhiều phương án đón tiếp, đảm bảo thật sự chu đáo, thông suốt và chủ động chuẩn bị cả phương án nếu thời tiết không thuận lợi.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch và yêu cầu đề ra. Công tác tập luyện, hợp luyện phục vụ diễu binh, diễu hành cũng đang được triển khai khẩn trương.

Các hạng mục hạ tầng trọng yếu chuẩn bị cho sự kiện đã hoàn thành, từ giải phóng mặt bằng; chỉnh trang, mở rộng quảng trường Ba Đình; trang trí khu vực lễ đài, bên trong, bên ngoài địa điểm tổ chức cho đến thi công lắp dựng khán đài...

Tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước thành công trong 15 ngày, Việt Nam độc lập sau gần 100 năm chịu ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Ngày 2/9, tại quảng trường Ba Đình, trước hàng trăm nghìn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với toàn thể nhân dân và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa độc lập, tự do ra đời.

Để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh vào ngày 2/9, các lực lượng đang tích cực tập luyện. Dự kiến có 6 lực lượng tham gia gồm: Rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; đứng làm nền và cuối cùng là lực lượng xếp hình và chữ.

Riêng lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (26 khối quân đội, 17 khối công an), trong đó có khối quân đội nước ngoài; xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; một khối làng văn hóa thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội, 7 khối công an.