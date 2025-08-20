Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường ngày 21/8

So với thông báo ngày 13/8, thời gian cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện được kéo dài hơn 5 tiếng, bắt đầu từ 11h30 ngày 21/8.

Các tuyến phố sẽ cấm hoàn toàn phương tiện lưu thông vẫn giữ nguyên như thông báo trước đó gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.

Ngoài ra, còn có phố Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền), Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Khí tài từ Miếu Môn về trung tâm Thủ đô để chuẩn bị hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành

Cũng trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức tạm cấm phương tiện trên các tuyến đường trong vành đai 1, trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố.

Các tuyến đường trong vành đai 1 đến vành đai 2 sẽ tạm cấm ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe chở khách từ 16 chỗ trở lên. Việc tạm cấm diễn ra trong thời gian ngắn, khi có đoàn xe phục vụ đại lễ A80 đi qua, sau đó phương tiện được lưu thông bình thường.

Ngoài ngày 21/8, Hà Nội cũng sẽ cấm đường phục vụ tổng hợp luyện lần hai từ 20h ngày 24/8; sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8.

Trong thời gian cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi như sau: Ôtô trong diện tạm cấm từ quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thì di chuyển qua cầu Thanh Trì - vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: Cầu Phù Đổng - cầu Thanh Trì - vành đai 3 trên cao - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt...; hoặc từ quốc lộ 5 - Nguyễn Đức Thuận - đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Phương tiện từ vành đai 3 trở vào trung tâm bị cấm, hạn chế lưu thông. Đồ họa: Hoàng Khánh

Phương tiện từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) thì di chuyển theo hướng: Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Ôtô tải từ 10 tấn trở lên di chuyển trên vành đai 3 trên cao hạn chế di chuyển xuống các nút giao trên đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.