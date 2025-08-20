Đoàn quân nhân Nga đến Việt Nam dự diễu binh A80

Chuyên cơ đưa các quân nhân Liên bang Nga hạ cánh xuống Nội Bài lúc hơn 10h. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho đoàn và trang bị, vật chất mang theo. Đại tá Phùng Chí Cao, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô trực tiếp đón đoàn và tặng hoa ở sân bay.

Các quân nhân Nga rời nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: Hồng Chiêu

Sau lễ đón, hơn 30 quân nhân di chuyển về nơi ăn nghỉ, sẵn sàng tham gia tập luyện, thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.

Trước đó, đoàn quân nhân Campuchia và Lào lần lượt đến Việt Nam trong các ngày 15-16/8. Hai đoàn lưu trú tại Phú Thọ và đang luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn.

Trong cuộc họp báo Chính phủ ngày 7/8, thiếu tướng Tống Văn Thanh, Cục phó Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết Việt Nam mời bốn nước dự diễu binh dịp Quốc khánh. Ba đoàn gồm Nga, Lào và Campuchia đã nhận lời tham dự và có mặt tại Việt Nam.

Các quân nhân Nga sẽ tham gia lễ diễu binh A80. Ảnh: Hồng Chiêu

Lễ kỷ niệm 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 - sẽ bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc truyền thống và bắn pháo lễ. Sau đó, không quân bay chào mừng và diễu binh, diễu hành các khối.

Sau khi các lực lượng diễu duyệt qua lễ đài, họ sẽ tỏa đi các tuyến phố. Các khối diễu binh sẽ giao lưu văn nghệ với người dân tại Cung thể thao Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám khu vực Nhà hát lớn Hà Nội.

Lễ diễu binh năm nay có sự tham gia đầy đủ lực lượng gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh khoảng 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Đặc biệt sau 40 năm kể từ Quốc khánh 2/9/1985, lần đầu tiên trong đội hình diễu binh có sự xuất hiện của khối xe pháo quân sự, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp. Diễu binh trên biển lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.

