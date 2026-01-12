Bộ trưởng Quốc phòng Anh suýt trúng tên lửa Oreshnik của Nga

John Healey tại hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu dân cư và khiến một người thiệt mạng ở Kiev. Ảnh: PA.

Theo tờ báo The Sun, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã đi ngang qua địa điểm tấn công Oreshnik trên đường đến Kiev.

Chuyến tàu của ông phải dừng khẩn cấp. Ông cho biết: “Chúng tôi ở đủ gần để nghe thấy còi báo động không kích”.

“Đó là một khoảnh khắc nghiêm trọng và là lời nhắc nhở rõ ràng về loạt máy bay không người lái và tên lửa tấn công người dân Ukraine trong điều kiện thời tiết dưới 0 độ C” - ông nói.

Bộ trưởng Anh khẳng định: "Chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều này và quyết tâm cung cấp các loại vũ khí hiện đại nhất cho người dân Ukraine khi họ phản công”.

Thứ Sáu tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Oreshnik để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu trọng yếu ở Ukraine nhằm đáp trả vụ tấn công vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin.

Dự án Nightfall cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết, Anh sẽ chế tạo một loại tên lửa đạn đạo mới mạnh mẽ cho Ukraine để tiêu diệt các mục tiêu của Nga nằm sâu trong lãnh thổ nước này.

Tên lửa Nightfall sẽ mang đầu đạn nặng 200kg và có tầm bắn 310 dặm - đủ để tấn công tận Moscow từ chiến trường. Chúng có thể được phóng đi liên tiếp từ các phương tiện trước khi Nga kịp phản ứng.

Các công ty Anh đang được tìm kiếm cho hợp đồng trị giá 9 triệu bảng Anh để thiết kế, phát triển và cung cấp ba tên lửa đầu tiên cho các cuộc thử nghiệm bắn - ông Healy tiết lộ.

“Bạn bảo vệ các thành phố của mình bằng cách xây dựng nhiều lớp phòng thủ, và một phần việc bảo vệ là bằng khả năng tấn công” - ông nói.

Bộ trưởng Healy cũng cho biết, các đồng minh phương Tây quyết tâm tiếp tục gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để buộc ông phải đàm phán.

Anh và Pháp đã nhất trí triển khai quân đội gìn hòa bình đến Ukraine nếu nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Moscow , trong đó Mỹ sẽ giám sát toàn bộ thỏa thuận.

Ông Healey cho biết binh lính sẽ sớm bắt đầu khóa huấn luyện chuyên ngành để có thể được điều động đến Ukraine “trong vòng vài ngày” sau khi thỏa thuận được ký kết.

Ông Healey nói: “Việc 39 quốc gia công khai ký kết tham gia Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác - do Anh và Pháp dẫn đầu - gửi thông điệp đến Putin: 'Ông có một số lượng lớn các quốc gia ủng hộ Ukraine lâu dài'”.

Ông cũng tuyên bố rằng Anh sẽ bắt đầu sản xuất máy bay không người lái Octopus hiện đại để đánh chặn tên lửa của Nga.