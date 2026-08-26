Chiều nay, người dân đến xem trận Việt Nam - Thái Lan cần lưu ý tuyến đường bị hạn chế

Chiều 26/8, trận chung kết lượt về Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. Để phục vụ trận đấu, Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng, tạm cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường quanh khu vực sân vận động.

Theo thông báo của Công an TP Hà Nội, thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 14h đến hết ngày 26/8/2026.

Trong thời gian trên, Hà Nội tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên hoạt động trên một số tuyến đường.

Các phương tiện được miễn gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Bên cạnh đó, các phương tiện tham gia giao thông khác cũng bị hạn chế trên các tuyến gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm và đường gom phải Đại lộ Thăng Long đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo.

Việc phân luồng được triển khai nhằm bảo đảm giao thông, an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra trận đấu, đồng thời phục vụ lượng lớn người hâm mộ di chuyển đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Người dân đến SVĐ Mỹ Đình xem trận Việt Nam - Thái Lan chiều 26/8 cần lưu ý phương án phân luồng, tránh nhiều tuyến đường bị hạn chế từ 14h.

Người dân đến sân xem trận Việt Nam và Thái Lan cần chủ động đổi lộ trình

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân, đặc biệt những người trực tiếp đến sân theo dõi trận đấu, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh các tuyến đường nằm trong khu vực hạn chế để không bị ùn tắc hoặc phải thay đổi hướng di chuyển đột xuất.

Theo phương án phân luồng, các phương tiện đi từ Quốc lộ 32 theo hướng Đại lộ Thăng Long được hướng dẫn đi qua Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai 3 trên cao và ngược lại.

Người tham gia giao thông cần chú ý biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường và tuân thủ phương án phân luồng trong suốt thời gian tổ chức trận đấu.

Công an TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ phương án phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình, luồng tuyến xe khách; hạn chế lưu lượng và tần suất hoạt động trên các tuyến đường thuộc diện phân luồng.

Do đó, người dân sử dụng xe khách, xe buýt hoặc các phương tiện công cộng đi qua khu vực Mỹ Đình trong chiều 26/8 cần chủ động theo dõi lộ trình và thời gian di chuyển, tránh bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh giao thông phục vụ trận đấu.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả phương tiện tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.