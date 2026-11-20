Chiều tối 19/11, TAND Hà Nội kết thúc ngày xét xử thứ hai với ông Lê Thanh Thản, 76 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh và 5 cựu cán bộ phường, quận liên quan sai phạm tại dự án chung cư CT6 Kiến Hưng.

Sau gần 6 giờ làm việc với hai lượt tranh luận, đối đáp giữa luật sư và VKS, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án. Đây thường là lúc các bị cáo bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những điều còn trăn trở về vụ án.

Là người đầu tiên bước lên bục, ông Thản trong ba giây nói "không ý kiến gì" và "cảm ơn HĐXX", sau đó trở lại băng ghế bị cáo.

Năm cựu cán bộ trình bày tuổi cao, sức yếu, nhiều bệnh tật, đã cống hiến hàng chục năm cho công việc Nhà nước nhưng cuối đời còn vướng án. Họ mong được khoan hồng hoặc nếu hành vi chưa đến mức xử lý hình sự thì xin được miễn truy cứu.

Tòa nghỉ nghị án, sẽ tuyên án vào chiều 26/11.

Trước đó, VKS đề nghị án treo với cả 6 bị cáo, trong đó ông Thản mức cao nhất, 30-36 tháng. Năm cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông cùng bị đề nghị 18-30 tháng.

Cả 5 người không phải liên đới bồi thường, trong khi ông Thản đối diện nghĩa vụ bồi thường cho cư dân theo giá trị căn hộ 53-56 triệu đồng/m2, tại thời điểm tháng 7/2026.

Mức giá này là một trong những vấn đề được các luật sư của ông Thản nhiều lần tranh luận với VKS chiều nay.

Luật sư: Giá căn hộ chỉ 38-40 triệu đồng/m2

Ba luật sư bào chữa cho ông Thản đặt vấn đề về căn cứ xác định giá trị các căn hộ tại CT6 Kiến Hưng, đặc biệt là việc lấy giá bất động sản đã có sổ hồng để định giá các căn hộ chưa được cấp sổ. Theo kết luận của Hội đồng định giá, các căn hộ có giá 53-56 triệu đồng/m2.

Các luật sư cho biết đã gửi HĐXX tài liệu đưa ra mức giá khoảng 38-40 triệu đồng/m2, đồng thời đề nghị xem xét lại phương pháp và căn cứ định giá.

Về hành vi phạm tội bị truy tố, các luật sư đề nghị xem xét mục đích ban đầu của ông Thản, cho rằng bị cáo không có ý định lừa dối khách hàng ngay từ đầu mà chỉ triển khai xây dựng, chuyển đổi công năng và điều chỉnh quy hoạch khi chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Ông Thản từng có công văn đề nghị điều chỉnh nhưng chưa được chấp thuận. Do "sốt ruột" muốn người thu nhập thấp sớm có nhà ở, thân chủ đã đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà giá rẻ, chứ không xây dựng rồi bỏ hoang để chờ đầu cơ.

Các luật sư cũng cho rằng việc xác định ông Thản hưởng lợi 531 tỷ đồng từ bán 519 căn hộ là chưa phù hợp. Đây là toàn bộ số tiền thu về từ việc bán nhà, trong khi lợi nhuận phải được tính trên cơ sở doanh thu trừ các chi phí phát sinh.

Nhóm bào chữa mong HĐXX ghi nhận ông Thản có thái độ cầu thị, thành khẩn nhận trách nhiệm và đề xuất nhiều phương án khắc phục nhằm giải quyết những bức xúc của khách hàng.

Các luật sư tại tòa. Ảnh: CTV

VKS: Dân trả tiền để mua nhà có sổ, không có lỗi

Đối đáp với quan điểm của luật sư cho rằng việc lấy giá căn hộ đã có sổ hồng để định giá các căn hộ chưa được cấp sổ là bất lợi cho bị cáo, VKS khẳng định Hội đồng định giá đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Mức giá 53-56 triệu đồng/m2 trong kết luận định giá là có cơ sở.

Theo VKS, việc 519 căn hộ đến nay không được cấp sổ là hậu quả trực tiếp từ hành vi lừa dối khách hàng của ông Thản.

Khi ký hợp đồng mua bán và thu đủ tiền, bị cáo đã cam kết, quảng cáo dự án được xây dựng đúng quy hoạch, hồ sơ dự án đã được phê duyệt. Giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và chi phí hỗ trợ người mua làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

"Người dân đã thanh toán 100% giá trị để mua một tài sản hợp pháp, có sổ đỏ, chứ không phải bỏ tiền ra để mua một căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu", kiểm sát viên nhấn mạnh.

Theo VKS, chủ đầu tư không giao được tài sản đúng cam kết, khiến người dân đến nay có nguy cơ phải di dời khỏi chính căn hộ của mình, nên phải chịu trách nhiệm bồi thường. Mức bồi thường phải tương đương giá trị căn hộ cùng loại đã có giấy chứng nhận hợp pháp trên thị trường.

Về nghị quyết của Hà Nội xử lý các công trình vi phạm, VKS cho rằng đây là cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ vướng mắc, cho phép phần lớn căn hộ được tồn tại để ổn định đời sống cư dân, bảo đảm an sinh xã hội.

"Quy định này không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hành vi phạm tội đã xảy ra đối với khách hàng", đại diện cơ quan công tố nói.

Ngay cả với những căn hộ được phép tồn tại, chủ đầu tư vẫn có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước để người dân được cấp giấy chứng nhận. Do đó, 519 khách hàng mua căn hộ nhưng chưa được cấp sổ vẫn là những người bị thiệt hại từ hành vi phạm tội của ông Thản, theo VKS.

Về đề nghị khấu trừ chi phí đầu tư xây dựng dự án, VKS cho rằng ông Thản đã chỉ đạo xây dựng sai quy hoạch nên đây không phải chi phí hợp pháp, không có căn cứ đối trừ với số tiền thu lời bất chính.

Vì vậy, VKS giữ quan điểm xác định ông Thản thu lời bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Đại diện VKSND Hà Nội tại tòa. Ảnh: CTV