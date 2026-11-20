Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với 463/472 đại biểu có mặt tán thành. Bộ luật gồm 417 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Về hình phạt, luật mới thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội là: phản bội Tổ quốc; giết người; khủng bố; sản xuất trái phép chất ma túy.

6 tội bỏ hình phạt tử hình gồm: bạo loạn; mua, bán trái phép chất ma túy; hiếp dâm người dưới 16 tuổi; chống loài người; tội phạm chiến tranh và tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, được nhập vào tội khủng bố.

Trước đó, khi thảo luận dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, nhiều đại biểu băn khoăn về đề xuất bỏ tử hình với tội mua bán trái phép chất ma túy và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo bộ luật, Chính phủ nêu rõ căn cứ đề xuất bỏ hình phạt tử hình ở tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, theo Chính phủ, đến nay chưa có căn cứ thuyết phục cho thấy tử hình có tác dụng ngăn chặn tội phạm ma túy cao hơn tù chung thân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu

Báo cáo nhìn nhận đối với loại tội phạm hoạt động bí mật vì lợi nhuận rất lớn, người phạm tội thường tin rằng hành vi sẽ không bị phát hiện chứ không cân nhắc sự khác nhau giữa 2 hình phạt này trước khi thực hiện tội phạm.

Vì vậy, điều có sức răn đe mạnh hơn là nâng cao năng lực điều tra, phát hiện, xử lý nhanh chóng, kịp thời, triệt phá tận gốc các đường dây, bắt đúng người chủ mưu, cầm đầu và tước bỏ toàn bộ lợi ích kinh tế do phạm tội mà có.

Chính phủ cũng cho rằng việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội mua bán trái phép chất ma túy và giữ hình phạt tử hình đối với tội sản xuất trái phép chất ma túy một mặt phù hợp với thực tiễn áp dụng pháp luật, mặt khác phân hóa về tính chất, mức độ nguy hiểm, mặt chủ quan của đối tượng phạm tội giữa 2 tội này.

Thực tiễn đấu tranh cho thấy nhiều vụ đối tượng phạm tội chưa nhận thức đầy đủ pháp luật, bị lôi kéo, dụ dỗ, thậm chí là bị lừa gạt, ép buộc. Những đối tượng này vẫn còn có thể được cảm hóa, giáo dục và lập công chuộc tội. Do vậy, việc áp dụng hình phạt tử hình đối với họ là chưa thực sự phù hợp.

Cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Công an cho biết, giai đoạn 2020-2024, bình quân mỗi năm các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trên 20.000 vụ với trên 31.000 đối tượng phạm tội về ma túy. Năm 2025, các lực lượng chức năng điều tra, khám phá 21.998 vụ, bắt giữ 44.354 đối tượng.

Từ đầu năm 2026 đến tháng 9, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc tiếp tục đấu tranh thành công 17.633 vụ, bắt giữ 35.380 đối tượng, thu giữ khối lượng lớn các loại ma túy.

Đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn chiếm khoảng 30%. Đồng thời, có gần 30% các vụ án mà khi lực lượng chức năng vây bắt thì các đối tượng sử dụng vũ khí chống đối quyết liệt. Gần đây, hầu hết các vụ án đều có mức định lượng vượt quá mức cao nhất tại khung có hình phạt tử hình của tội mua bán trái phép chất ma túy.

Về đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Chính phủ khẳng định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm khắc.

Tuy nhiên, xét trên tính tương quan đối với các tội khác còn hình phạt tử hình, đặc biệt là tội giết người, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy rằng mức độ của hậu quả gây ra và mức hình phạt giữa hai loại tội này là khác nhau. Do vậy, nếu vẫn giữ hình phạt tử hình ở tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi là không tương quan.

“Trong thực tế, nếu hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi là nguyên nhân trực tiếp làm nạn nhân chết thì có thể sẽ bị xử tử hình về tội giết người nếu đủ yếu tố cấu thành”, theo báo cáo của Chính phủ.