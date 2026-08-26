Gia đình các tuyển thủ Nghệ An vượt hàng trăm km tiếp lửa đội tuyển Việt Nam

Với gia đình các cầu thủ, trận đấu tối 26/8 không chỉ là cuộc so tài được người hâm mộ cả nước mong đợi, mà còn là dịp để những người thân yêu được tận mắt dõi theo con, chồng mình chiến đấu trong màu áo đội tuyển.

Sáng 26/8, ông Nguyễn Đình Ấp (49 tuổi, bố tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, trú xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) lái xe vượt hơn 300km ra Hà Nội để kịp có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình theo dõi trận chung kết.

Ông Nguyễn Đình Ấp háo hức trận chung kết diễn ra và đặt niềm tin vào con trai cùng đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch.

Vợ ông Ấp ở lại quê lo việc gia đình và chuẩn bị cúng rằm tháng 7 nên không thể đi cùng. Với ông, chuyến đi lần này không chỉ là hành trình cổ vũ đội tuyển mà còn là dịp gặp con trai sau quãng thời gian Đình Bắc liên tục tập trung, thi đấu.

“Bố con cũng lâu rồi chưa gặp nhau. Ra Hà Nội vừa để cổ vũ con, vừa tranh thủ gặp con một chút”, ông Ấp chia sẻ.

Hai chiếc áo đấu cùng loạt huy chương được treo trang trọng trong nhà cầu thủ Đình Bắc.

Đình Bắc vốn ít nói và khá trầm tính. Những ngày tập trung cùng đội tuyển, cầu thủ sinh năm 2004 vẫn nhắn tin với mẹ, trong khi ông Ấp thường chỉ hỏi con về sức khỏe, tâm trạng sau mỗi trận đấu. Gia đình hiểu tính cách của con nên không hỏi quá sâu, chỉ nhẹ nhàng động viên để anh có được tâm lý tốt nhất trước mỗi trận đấu.

Theo ông Ấp, mỗi khi ra sân, Đình Bắc luôn mong muốn ghi bàn, nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn. “Trong thâm tâm con lúc nào cũng nghĩ phải lập công. Nhưng bóng đá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có lúc không may mắn thì cũng phải chịu. Quan trọng nhất là cố gắng hết sức để cùng đội tuyển giành chiến thắng”, ông nói.

Đình Bắc cùng các cầu thủ tập luyện trên sân Mỹ Đình trước trận chung kết. (Ảnh: Trọng Tài).

Ở quê nhà Yên Trung, tình yêu bóng đá cũng đang nóng lên từng ngày. Mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, người dân trong xóm lại tụ tập cùng nhau xem bóng đá và reo hò sung sướng mỗi khi đội nhà ghi bàn.

Cùng chung niềm háo hức trước trận chung kết lượt về, đến sáng 26/8, chị Phan Thùy Dung (29 tuổi, vợ cầu thủ Xuân Mạnh) cùng hai con nhỏ và ông bà nội, ngoại đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị ra sân Mỹ Đình tiếp sức cho người con, người chồng của mình.

Chiều 25/8, Xuân Mạnh cùng đội tuyển Việt Nam tập luyện buổi cuối trên sân Mỹ Đình trước khi diễn ra trận chung kết lượt về. (Ảnh: Trọng Tài).

Trận chung kết được tổ chức trên sân nhà giúp hành trình cổ vũ của gia đình thuận tiện hơn rất nhiều so với những giải đấu diễn ra ở nước ngoài. Bởi vậy, chị Dung quyết định đưa cả hai con đến sân, để các con được tận mắt chứng kiến bố thi đấu trong một trận cầu đặc biệt.

Hai năm trước, con gái lớn của Xuân Mạnh từng cùng bố sang Thái Lan và có khoảnh khắc đáng nhớ khi ôm chiếc cúp vô địch. Khi ấy, cậu con trai còn quá nhỏ nên không thể đi cùng. Lần này, chị Dung mong muốn cả gia đình sẽ lại được chứng kiến một đêm đáng nhớ của Xuân Mạnh và đội tuyển Việt Nam.

“Mong chồng bình tĩnh, tự tin thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam để giành chức vô địch”, chị Dung nhắn nhủ đến cầu thủ Xuân Mạnh trước trận chung kết vào tối 26/8.