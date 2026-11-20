Cuộc gặp 3 bên lịch sử Nga - Trung - Mỹ ở Thâm Quyến. Ảnh: Sputnik.

Tờ Die Welt dẫn các nguồn tin riêng cho biết, ông Trump bày tỏ sự nghi ngờ về sáng kiến ​​của Liên minh châu Âu về việc phân bổ thêm 70 tỷ euro cho Ukraine.

Ông đã phát biểu tích cực về các cuộc đàm phán gần đây ở Trung Quốc và tuyên bố rằng "Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn hòa bình, vì vậy trọng tâm nên là các nỗ lực hòa bình, chứ không phải là phân bổ thêm tiền cho Ukraine."

Tờ Politico cũng đưa tin về cuộc trò chuyện này, lưu ý rằng ông Trump đã "chỉ trích gay gắt" viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine.

Tờ báo viết rằng Tổng thống Mỹ đã bày tỏ mạnh mẽ sự hoài nghi của mình về việc cung cấp thêm hàng tỷ đô la viện trợ cho Kiev từ "liên minh các nước sẵn sàng".

Theo hai nguồn tin, ông Trump dường như đã nổi cơn thịnh nộ trong cuộc điện thoại.

Một nguồn tin thứ ba đưa ra nhận định nhẹ nhàng hơn, cho rằng ông Trump nhấn mạnh rằng châu Âu có thể cứu được mạng sống và tiết kiệm tiền bạc nếu chiến tranh Ukraine kết thúc.

Trong khi đó, tờ Washington Post dẫn nguồn tin riêng cho biết, người đứng đầu Nhà Trắng đã gọi điện cho con rể của mình Jared Kushner từ trên máy bay. Vào thời điểm đó, ông Kushner cùng với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang tham dự một cuộc họp của "liên minh các nước sẵn sàng hợp tác" ở Berlin.

"Ông Trump tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin tìm kiếm hòa bình và kêu gọi người châu Âu đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin để họ chuyển hướng số tiền chi cho Ukraine về cho chính mình" - bài báo viết.

Bài báo kết luận rằng các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đã bày tỏ sự hoài nghi về sáng kiến của ông Trump và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Sau cuộc gặp của "liên minh các nước sẵn sàng", Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết trong cuộc điện đàm, ông Trump đã nói chi tiết về hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Thâm Quyến và kêu gọi các nhà lãnh đạo EU liên hệ trực tiếp với ông Putin.

Hôm 19/11, ông Putin tuyên bố rằng Nga đã mời các nước châu Âu thông qua các kênh ngoại giao đến Moscow để trình bày quan điểm của họ về một giải pháp hòa bình. Ông nhất trí rằng các đảm bảo cho Ukraine và Nga nên được lồng ghép vào an ninh toàn châu Âu và bày tỏ sẵn sàng thảo luận vấn đề này.