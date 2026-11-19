Sáng 19/11, trong ngày xét xử thứ hai vụ án liên quan dự án CT6 Kiến Hưng xây trái phép, ông Lê Thanh Thản bị VKS đề nghị 30-36 tháng án treo về tội Lừa dối khách hàng; buộc bồi thường cho người mua nhà, theo diện phải di dời.

Theo phương án được Hà Nội phê duyệt hôm 17/11, trong dự án xây trái phép này có tổng 135 căn hộ và nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời. Đây sẽ là những căn nhà được trả lại tiền đã mua và nhận thêm tiền bồi thường theo giá thị trường, như kiến nghị của VKS.

Các căn hộ còn lại được phép tồn tại có điều kiện (hoàn trả công năng các khu vực vi phạm, bổ sung hạ tầng kỹ thuật, thiết yếu, PCCC, nghĩa vụ tài chính...) sẽ được Hà Nội nghiên cứu cấp sổ hồng, như quan điểm đại diện Sở Xây dựng và UBND Hà Nội tại tòa hôm qua.

Ông Thản xin tòa xem lại mức tiền bồi thường

Nêu quan điểm tranh luận sau đó, bị cáo Thản, cựu chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, nói "không có ý kiến về phần hình sự", song phương án bồi thường theo giá thị trường ông thấy "cao quá", cần đánh giá lại.

Về phương án xử lý các căn hộ, ông cho rằng việc chuyển về công năng như quy hoạch ban đầu không phải là khả thi nhất. "Sau này, bị cáo sợ lại lộn xộn và đông người hơn cả người dân đang ở bình thường bây giờ", bị cáo trình bày và đề nghị chuyển thành căn hộ cho thuê.

"Nếu không ai thuê thì người dân có thể lấy tiền và chuyển đổi xuống Khu đô thị Thanh Hà, tôi không có ý kiến gì cả ", ông Thản nói tại phiên tòa.

Căn cứ gì xác định giá cao nhất tới 56 triệu đồng/m2?

Tại Kết luận định giá ngày 10/7, Hội đồng định giá tài sản xác định tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp số đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng là 2.047 tỷ đồng.

Trong đó, 506 căn hộ có tổng giá trị 1.856 tỷ đồng, trung bình 3,64 tỷ đồng mỗi căn. Còn lại 13 nhà liền kề với tổng giá trị 190 tỷ đồng, trung bình 14,6 tỷ đồng mỗi căn.

Phương pháp định giá này chiều qua được đại diện Hội đồng định giá làm rõ tại tòa.

Ông Lê Thanh Thản tại TAND Hà Nội, trưa 18/11. Ảnh: Thế Bằng

Vị đại diện cho hay theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc định giá các căn hộ chưa được cấp sổ hồng tại dự án CT6 Kiến Hưng được thực hiện như với những căn hộ đã có sổ. Quá trình thẩm định được thực hiện trên cơ sở thu thập, đối chiếu nhiều nguồn thông tin về giá bất động sản.

Các tư vấn viên đã thu thập hơn 1.000 thông tin liên quan giá bất động sản tại khu vực chung cư CT6 Kiến Hưng trong hai năm gần đây từ các văn phòng đăng ký đất đai.

Đơn vị thẩm định cũng phối hợp với tổ dân phố trực tiếp gặp gỡ những người đã mua căn hộ nhằm xác minh giá giao dịch thực tế.

Qua thông tin chào bán, giao dịch trên thị trường bất động sản, mức giá trung bình tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng vào tháng 5/2026 khoảng 56 triệu đồng/m2.

Qua phương pháp này, với mức trung bình khoảng 53 triệu đồng/m2, giá giữa các căn hộ ở tầng cao và tầng thấp không có sự chênh lệch đáng kể. Quá trình xác định giá đã tính đến chênh lệch giữa căn hộ thường và căn góc.

"Từ các nguồn thông tin này, tư vấn viên đã lựa chọn 3 thông tin phù hợp với thời điểm định giá, tương đồng với tài sản cần định giá để đưa vào so sánh, từ đó xác định mức giá tương ứng đối với từng căn hộ", đại diện đơn vị thẩm định giá trình bày.

Tại phiên tòa, nhiều bị hại mong muốn được an cư, muốn được ở lại CT6 hoặc được đền bù theo giá thị trường nếu phải di dời. Bị hại Lê Đức Phương, 68 tuổi, cho hay gia đình mua căn hộ 73 m2 theo "suất ngoại giao" từ năm 2011, mức giá 21 triệu đồng/m2.

Phiên tòa đang tiếp tục phần tranh tụng.

Đồ họa có sự hỗ trợ của AI.