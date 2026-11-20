Chuyên cơ Không lực Một cất cánh từ sân bay Bảo An, thành phố Thâm Quyến lúc 17h54 chiều 19/11, đưa Tổng thống Donald Trump về Mỹ sau chuyến công du châu Á, trong đó có các hoạt động tại APEC ở Trung Quốc. Sau khoảng 15 giờ 7 phút bay liên tục, chuyên cơ hạ cánh xuống Căn cứ Liên hợp Andrews vào 20h01 ngày 19/11 (8h01 sáng 20/11 giờ Hà Nội).

Trên hành trình này, cố vấn truyền thông Nhà Trắng Margo Martin đã phát cho các phóng viên tháp tùng tấm thẻ lưu niệm, liệt kê những kỷ lục hàng không mà chuyên cơ lập được trong chuyến đi.

Tổng thống Donald Trump trên chuyên cơ Air Force One tại sân bay quốc tế Thâm Quyến sau khi tham dự APEC ngày 19/11. Ảnh: AP

"Chuyên cơ đã thực hiện cú cất cánh nặng nhất trong lịch sử không quân với trọng lượng gần một triệu pound (khoảng 453 tấn) và hoàn thành chuyến bay không dừng dài nhất của Không lực Một từ trước đến nay", nội dung tấm thẻ có đoạn.

Máy bay đã bay hành trình ở độ cao khoảng 10.000 mét, với tốc độ trung bình 926 km/h, bay qua Thượng Hải, Tokyo, xuyên Thái Bình Dương tới Shemya ở Alaska, Winnipeg của Canada trước khi vào không phận Mỹ. Đoàn đã bay qua 13 múi giờ và đến nơi sớm khoảng 19 phút so với kế hoạch ban đầu.

Hành trình này đặc biệt đáng chú ý vì Không lực Một không dừng tiếp nhiên liệu ở bất cứ điểm nào, cho thấy khả năng bay đường dài của chuyên cơ Tổng thống Mỹ. Trước đó, ở chặng đi đến Trung Quốc, máy bay đã dừng tiếp nhiên liệu tại Alaska.

Thời gian bay liên tục lâu nhất của chuyên cơ Không lực Một trước đây là 14 giờ 45 phút, khi nó thực hiện hành trình bay không dừng từ Mỹ đến Arab Saudi.

Nhấn mạnh về thành tựu này, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã viết trên mạng xã hội X rằng đây là "chuyến đi lịch sử của một Tổng thống có một không hai trong lịch sử".

Người dân Bắc Kinh chụp ảnh chiếc Không lực Một đưa Tổng thống Trump đến Trung Quốc hồi tháng 5/2026. Ảnh: AFP

Ông Trump trước đó đã gặp thượng đỉnh ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến. Các lãnh đạo đã thảo luận về những thách thức toàn cầu, trong đó có nỗ lực cải tổ Liên Hợp Quốc, hợp tác năng lượng và an ninh quốc tế.