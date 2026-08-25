ĐT Việt Nam rèn chiến thuật đấu Thái Lan, an ninh thắt chặt ở Mỹ Đình

Ngay sau khi buổi tập làm quen sân Mỹ Đình của ĐT Thái Lan kết thúc, ĐT Việt Nam cũng có mặt trên sân trong sự săn đón của đông đảo giới truyền thông trong nước.

Bên trong sân, lực lượng an ninh làm việc vất vả để mời tất cả các cổ động viên có mặt trên khán đài ra ngoài để ĐT Việt Nam tập kín chiến thuật, đấu Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2026.

Một số cổ động viên chọn ngồi ở trên tầng 2 của khán đài B sân Mỹ Đình để theo dõi ĐT Việt Nam tập luyện cũng được mời hết ra ngoài sân.

Mở đầu buổi tập, HLV Kim Sang Sik tiếp tục dặn dò các tuyển thủ Việt Nam tuyệt đối không được chủ quan, dù "Những chiến binh sao vàng" đang tạm dẫn Thái Lan 2-0 sau trận chung kết lượt đi.

Xuân Son và đồng đội nhanh chóng chạy quanh sân khởi động.

Bộ ba cầu thủ nhập tịch Tài Lộc, Xuân Son và Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ chơi tốt trong trận chung kết lượt về, giúp ĐT Việt Nam tiếp tục có kết quả tốt nhất trước Thái Lan, qua đó có lần thứ tư lên ngôi vô địch AFF Cup.

Nhất là với trường hợp của Xuân Son, cầu thủ sinh năm 1997 khao khát ghi bàn vào lưới Thái Lan sau khi chơi không thật ấn tượng ở trận đấu lượt đi.

Nụ cười tươi của Hoàng Đức và Tuấn Tài trên sân Mỹ Đình.

Trong khi HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra khá thận trọng.

Hai Long vẫn được xem như "quân bài tẩy" của HLV Kim Sang Sik khi ĐT Việt Nam đấu Thái Lan.

Đình Bắc tích cực tập luyện hướng đến kết quả tốt nhất cùng ĐT Việt Nam trước Thái Lan.

Kết thúc buổi tập trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam nhận được sự động viên từ lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo VFF.