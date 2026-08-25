ĐT Việt Nam rèn chiến thuật đấu Thái Lan, an ninh thắt chặt ở Mỹ Đình

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Việt Nam vs Thái Lan
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Barcelona vs Athletic Club
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Milan vs Venezia
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Lille vs Paris Saint-Germain
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Coventry City vs Hull City
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Bournemouth vs Everton
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Levante vs Real Betis
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Sunderland vs Fulham
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Málaga
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Monaco vs Olympique Marseille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Lecce vs Roma
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Atalanta vs Bologna
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-

ĐT Việt Nam rèn chiến thuật đấu Thái Lan, an ninh thắt chặt ở Mỹ Đình

Sự kiện: Đại chiến Việt Nam - Thái Lan AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Thầy trò HLV Kim Sang Sik vừa hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 trước ĐT Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (20h ngày 26/8).

   

Ngay sau khi buổi tập làm quen sân Mỹ Đình của ĐT Thái Lan kết thúc, ĐT Việt Nam cũng có mặt trên sân trong sự săn đón của đông đảo giới truyền thông trong nước.

Ngay sau khi buổi tập làm quen sân Mỹ Đình của ĐT Thái Lan kết thúc, ĐT Việt Nam cũng có mặt trên sân trong sự săn đón của đông đảo giới truyền thông trong nước.

Bên trong sân, lực lượng an ninh làm việc vất vả để mời tất cả các cổ động viên có mặt trên khán đài ra ngoài để ĐT Việt Nam tập kín chiến thuật, đấu Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2026.

Bên trong sân, lực lượng an ninh làm việc vất vả để mời tất cả các cổ động viên có mặt trên khán đài ra ngoài để ĐT Việt Nam tập kín chiến thuật, đấu Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2026.

Một số cổ động viên chọn ngồi ở trên tầng 2 của khán đài B sân Mỹ Đình để theo dõi ĐT Việt Nam tập luyện cũng được mời hết ra ngoài sân.

Một số cổ động viên chọn ngồi ở trên tầng 2 của khán đài B sân Mỹ Đình để theo dõi ĐT Việt Nam tập luyện cũng được mời hết ra ngoài sân.

Mở đầu buổi tập, HLV Kim Sang Sik tiếp tục dặn dò các tuyển thủ Việt Nam tuyệt đối không được chủ quan, dù "Những chiến binh sao vàng" đang tạm dẫn Thái Lan 2-0 sau trận chung kết lượt đi.

Mở đầu buổi tập, HLV Kim Sang Sik tiếp tục dặn dò các tuyển thủ Việt Nam tuyệt đối không được chủ quan, dù "Những chiến binh sao vàng" đang tạm dẫn Thái Lan 2-0 sau trận chung kết lượt đi.

Xuân Son và đồng đội nhanh chóng chạy quanh sân khởi động.

Xuân Son và đồng đội nhanh chóng chạy quanh sân khởi động.

Bộ ba cầu thủ nhập tịch Tài Lộc, Xuân Son và Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ chơi tốt trong trận chung kết lượt về, giúp ĐT Việt Nam tiếp tục có kết quả tốt nhất trước Thái Lan, qua đó có lần thứ tư lên ngôi vô địch AFF Cup.

Bộ ba cầu thủ nhập tịch Tài Lộc, Xuân Son và Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ chơi tốt trong trận chung kết lượt về, giúp ĐT Việt Nam tiếp tục có kết quả tốt nhất trước Thái Lan, qua đó có lần thứ tư lên ngôi vô địch AFF Cup.

Nhất là với trường hợp của Xuân Son, cầu thủ sinh năm 1997 khao khát ghi bàn vào lưới Thái Lan sau khi chơi không thật ấn tượng ở trận đấu lượt đi.

Nhất là với trường hợp của Xuân Son, cầu thủ sinh năm 1997 khao khát ghi bàn vào lưới Thái Lan sau khi chơi không thật ấn tượng ở trận đấu lượt đi.

Nụ cười tươi của Hoàng Đức và Tuấn Tài trên sân Mỹ Đình.

Nụ cười tươi của Hoàng Đức và Tuấn Tài trên sân Mỹ Đình.

Trong khi HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra khá thận trọng.

Trong khi HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra khá thận trọng.

Hai Long vẫn được xem như "quân bài tẩy" của HLV Kim Sang Sik khi ĐT Việt Nam đấu Thái Lan.

Hai Long vẫn được xem như "quân bài tẩy" của HLV Kim Sang Sik khi ĐT Việt Nam đấu Thái Lan.

Đình Bắc tích cực tập luyện hướng đến kết quả tốt nhất cùng ĐT Việt Nam trước Thái Lan.

Đình Bắc tích cực tập luyện hướng đến kết quả tốt nhất cùng ĐT Việt Nam trước Thái Lan.

Kết thúc buổi tập trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam nhận được sự động viên từ lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo VFF.

Kết thúc buổi tập trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam nhận được sự động viên từ lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo VFF.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2026 19:22 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đại chiến Việt Nam - Thái Lan Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN