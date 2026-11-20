Cầu Nam ở Kiev bị tấn công hồi tháng 10-2026. Ảnh: Ukrainska Pravda

Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko cho biết cầu Podilskyi và cầu Darnytskyi đã bị hư hại, trong khi cầu Nam (South Bridge) tiếp tục bị tấn công.

Giao thông từ bờ phải sang bờ trái trên cầu Podilskyi đã bị đình chỉ. Các cơ quan chức năng hiện đang đánh giá mức độ hư hại đối với cầu Darnytskyi.

Cầu Nam vẫn duy trì hoạt động một phần, chỉ cho phép phương tiện di chuyển từ bờ trái sang bờ phải, với giới hạn trọng tải tối đa 10 tấn đối với các phương tiện thông thường và 18 tấn đối với phương tiện giao thông công cộng.

Thị trưởng Klitschko kêu gọi người dân hạn chế di chuyển bằng ô tô nếu không thực sự cần thiết, đồng thời khuyến nghị các doanh nghiệp triển khai hình thức làm việc từ xa khi có thể.

Người dân đi vào một nhà ga tàu điện ngầm ở Kiev để trú ẩn qua đêm sau khi có cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc không kích từ phía Nga vào sáng sớm 20-11. Ảnh: AFP

Trong khi đó, một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển Kiev trong đêm khi hệ thống phòng không Ukraine ứng phó với các mối đe dọa từ tên lửa đang bay tới. Chính quyền thành phố ghi nhận các đám cháy và thiệt hại tại ít nhất 3 quận: Obolonskyi, Podilskyi và Holosiivskyi.

Tại quận Obolonskyi, các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà 3 tầng. Một tòa nhà khác cũng bốc cháy tại khu vực phi dân cư ở quận Podilskyi.

Tại quận Holosiivskyi, cuộc tấn công đã đánh trúng khuôn viên của một cơ sở hạ tầng. Theo các báo cáo sơ bộ, một tòa nhà văn phòng trong khu vực này đã bốc cháy.

Các cuộc tấn công mới nhất này diễn ra sau loạt vụ tập kích bằng máy bay không người lái của Nga vào Kiev hôm 19-11, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Về phía Ukraine, trong những tuần gần đây, nước này đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào những cây cầu ở Nga, sau khi Nga thực hiện hàng loạt cuộc tập kích tên lửa vào các tuyến giao thông trọng yếu tại Ukraine.