Chi tiết điều chỉnh lộ trình các chuyến tàu đến và đi từ Hà Nội dịp 2/9

Chiều 21/8, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết sẽ tăng cường 51 chuyến tàu từ ngày 21/8-2/9 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp 2/9.

Theo thống kê, đến hôm nay (21/8) đã có hơn 70.000 vé tàu được bán ra, đạt tỷ lệ 41% so với cùng kỳ năm 2024. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao, ngoài các đoàn tàu chạy thường xuyên hằng ngày, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm 51 chuyến trên các tuyến có nhu cầu lớn.

Ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm hàng chục chuyến trên các tuyến có nhu cầu lớn. Ảnh minh họa

Cụ thể:

Tuyến Bắc – Nam: Chạy thường xuyên 6 đôi tàu Thống nhất SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE11/12.

Tuyến Hà Nội – Đà Nẵng: Ngoài tàu SE19/20 chạy thường xuyên, tăng cường 2 chuyến: tàu SE17 (ngày 29/8) và SE18 (ngày 1/9).

Tuyến Hà Nội – Vinh: Ngoài tàu NA1/2 chạy thường xuyên, tăng cường 5 chuyến: NA3 (ngày 29, 30/8), NA4 (ngày 31/8, 1/9), và NA8 (ngày 2/9).

Tuyến Hà Nội – Thanh Hóa: Tăng cường 8 chuyến: tàu TH1/TH2 chạy các ngày 30, 31/8 và 1, 2/9.

Tuyến Hà Nội – Đồng Hới: Tăng cường 2 chuyến với tàu QB1 (29/8) và QB2 (1/9).

Tuyến Hà Nội – Hải Phòng: Ngoài 4 đôi tàu chạy thường xuyên, dự kiến chạy thêm 4 chuyến.

Các tuyến Hà Nội – Lào Cai (SP3/4, SP7/8), Huế – Đà Nẵng (HĐ1/2, HĐ3/4), Sài Gòn – Đà Nẵng (SE21/22) vẫn hoạt động thường xuyên để phục vụ hành khách.

Ngoài ra, ngành đường sắt còn lập thêm 2 chuyến tàu riêng để vận chuyển khoảng 1.200 chiến sĩ từ Hà Nội đi Tam Kỳ và TPHCM vào ngày 3/9 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành.

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn tăng cường tổng cộng 12 chuyến, gồm: Tàu SE30 (từ 28/8 đến 1/9), tàu SE29 (từ 29/8 đến 2/9), tàu SQN2 (ngày 29/8) và tàu SQN1 (ngày 2/9);

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang: Tăng cường 9 chuyến, bao gồm: Tàu SNT4 (ngày 29, 30/8), tàu SNT6, SNT8, SNT10 (ngày 29/8), và tàu SNT3, SNT5 (ngày 1, 2/9).

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết: Tăng cường 6 chuyến, bao gồm: tàu SPT4 (ngày 30, 31/8, 2/9) và tàu SPT3 (ngày 30/8, 1, 2/9).

Điều chỉnh ga xuất phát và kết thúc của một số đoàn tàu

Cũng trong dịp này, thành phố Hà Nội sẽ cấm nhiều tuyến đường từ ngày 21/8 đến hết 2/9, do đó ngành đường sắt điều chỉnh ga xuất phát và kết thúc của một số đoàn tàu như sau:

Tuyến Hà Nội – Hải Phòng: Tàu LP8/LP7 các ngày 21, 24, 27, 29/8 và 1/9/2025 xuất phát/kết thúc tại ga Long Biên; Tàu HP2 (21, 24, 27, 29/8 và 1/9/2025) kết thúc tại ga Long Biên; Tàu LP5 (21, 24, 27/8/2025) xuất phát tại ga Long Biên (15h26); Tàu HP1 (30/8, 2/9) xuất phát tại ga Long Biên (6h10); Tàu LP2/3, LP5/6 (30/8 và 2/9/2025) xuất phát/kết thúc tại ga Long Biên.

Tuyến Hà Nội – Lào Cai: Tàu SP8/7 (21, 24, 27, 29/8 và 1/9/2025) xuất phát/kết thúc tại ga Gia Lâm; Tàu SP3 (21, 24, 27, 29/8 và 1/9/2025) xuất phát tại ga Gia Lâm; Tàu SP4 xuất phát ga Lào Cai (29/8 và 1/9/2025), kết thúc tại ga Gia Lâm ngày hôm sau;

Tuyến Hà Nội – TPHCM: Bổ sung phương án đón/trả khách tại ga Giáp Bát đối với các đoàn tàu tuyến phía Nam.

Cũng theo đại diện VNR, trong dịp này, tại Hà Nội, do cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành nên việc di chuyển đến ga có thể gặp khó khăn. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách có mặt tại ga Hà Nội trước giờ tàu chạy ít nhất 60 phút để tránh lỡ chuyến.

Ga Hà Nội sẽ mở thêm cửa đón khách tại cổng số 1 Trần Quý Cáp để tạo thuận lợi cho việc đi lại. Hành khách cần chủ động lên phương án di chuyển, tránh khu vực bị hạn chế giao thông, và thường xuyên theo dõi thông tin về tuyến đường cũng như thời gian cấm đường.