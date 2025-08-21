Cận cảnh dàn pháo lễ sẵn sàng khai hỏa trong buổi tổng hợp luyện diễu binh tối nay 21/8

Ngày 21/8, đông đảo người dân đổ về SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để được tận mắt chứng kiến, chụp ảnh cùng dàn pháo lễ đang tập kết tại đây.

Dàn pháo lễ được các phương tiện chuyên dụng vận chuyển từ Lữ đoàn pháo binh 45 về SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, sau gần 1,5 tiếng hành quân vào tối 19/8 trước đó.

Theo dự kiến, 15 khẩu pháo lễ 105 mm sẽ đồng loạt khai hỏa tại Mỹ Đình vào tối nay trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Nghi lễ bắn 21 phát pháo lễ được thực hiện trong các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Mỗi lựu pháo 105mm có 3 pháo thủ trực tiếp vận hành. Pháo thủ số 1 có nhiệm vụ giật cò phát hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn.

Thực hiện nhiệm vụ sự kiện A80, Đội pháo lễ tập trung luyện tập từ giữa tháng 5. Pháo thủ trải qua hơn 100 ngày huấn luyện với tần suất 6 ngày trong tuần với hai buổi tập đêm, cuối tuần hội thao.

Khu vực Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) có rất đông người dân đến để chiêm ngưỡng 15 khẩu pháo lễ do Lữ đoàn Pháo binh 45 tổ chức lắp đặt.

Một phần khuôn viên SVĐ Mỹ Đình được rào chắn. Người dân có thể theo dõi từ vòng ngoài, cách xa khoảng 4 m.

Trong những ngày cao điểm trước Quốc khánh, dàn pháo sẽ được canh gác 24/24 và tổ chức luyện tập hằng ngày. Người dân Thủ đô có thể đến tham quan, chụp hình cùng dàn pháo.