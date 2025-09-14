Cảnh báo chiều nay mưa dông ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và di chuyển từ phía Đông Đông Nam gây mưa cho khu vực P. Long Biên, Gia Lâm, Phú Xuyên đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội.

Theo cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng sớm nay (14/9), ở khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13/9 đến 8 giờ ngày 14/9 có nơi trên 50mm như: trạm Xuân Minh 1 (Tuyên Quang) 117.0mm, trạm Nam Cường (Lào Cai) 116.8mm, trạm Phước Năng (Đà Nẵng) 71.4mm, trạm Xuân Lâm (Đắk Lắk) 62.8mm, trạm Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh) 53.8mm,…

Dự báo sáng và đêm 14/9, khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang, vùng ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.