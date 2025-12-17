Chuyên gia lý giải hiện tượng sương mù dày đặc ở TPHCM nhiều ngày

Vài ngày trở lại đây, TPHCM liên tục xuất hiện sương mù dày vào sáng sớm, khiến nhiều người lo ngại về chất lượng không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 17/12, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết, hiện tượng này chủ yếu do các điều kiện khí tượng đặc trưng vào thời điểm cuối năm.

Theo ông Quyết, trong các tháng cuối năm và tháng 1, 2 hằng năm, không khí lạnh có cường độ mạnh thường khuếch tán sâu xuống phía Nam theo từng đợt, mỗi đợt kéo dài khoảng 3–5 ngày. Khi không khí lạnh làm nhiệt độ lớp không khí bề mặt giảm thấp, kết hợp với sự xuất hiện của vùng hội tụ ẩm, rãnh áp thấp hoặc lưỡi áp cao tầng trên xâm lấn về phía Tây, sẽ gây nhiễu động và đưa ẩm từ biển vào đất liền. Những điều kiện này rất thuận lợi cho việc hình thành mây tầng thấp, mù và sương mù.

TPHCM di chuyển trong sương mù sáng sớm 17/12. Ảnh: Hữu Huy

Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, hiện nay không khí lạnh đang tăng cường yếu lệch Đông. Nhiễu động gió Đông trên cao đang hoạt động tốt hơn trên khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM. Đây là tác nhân làm tăng độ ẩm, gia tăng khả năng xuất hiện mưa và sương mù. Đồng thời, gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hạ trục xuống phía Nam qua khu vực Nam Bộ trước khi suy yếu và rút dần ra phía Đông.

“Vì vậy, hiện tượng sương mù xuất hiện như những ngày gần đây được đánh giá là không bất thường. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, TPHCM có thể còn ghi nhận một số ngày có sương mù tương tự. Nếu chỉ xét riêng các yếu tố khí tượng, hiện tượng mù này không gây hại cho sức khỏe người dân”, ông Quyết nói.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 17/12, thời tiết TPHCM có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–25 độ C, cao nhất từ 30–33 độ C, gió Đông Bắc cấp 2–3.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22–25 độ C, cao nhất từ 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2–3.