Cập nhật diễn biến mới đợt mưa dông dài ngày ở miền Bắc và miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (16/8), hầu khắp các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 16/8 có nơi trên 50mm như: trạm Chi Lăng (Lạng Sơn) 66mm, trạm Bản Sen (Quảng Ninh) 151.4mm, trạm Đông Long (Hưng Yên) 76mm, trạm Cương Gián (Hà Tĩnh) 97.4mm, trạm Thống Nhất (Đồng Nai) 78mm,...

Từ chiều tối 16/8 đến ngày 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, riêng vùng núi phía Bắc 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Nhiều khu vực tiếp tục mưa dông mạnh.

Chiều tối và đêm 16/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngày và đêm 17/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngoài ra chiều tối và đêm 16/8, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 18 và ngày 19/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.