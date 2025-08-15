Nguyên nhân gây đợt mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày trên cả nước

Dải hội tụ nhiệt đới gây mưa dài ngày

Hôm nay (15/8), mưa lớn tiếp tục bao trùm hầu hết các khu vực trong cả nước. Trong đó ở miền Bắc mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm với lượng mưa trong 24h có thể lên tới trên 250mm. Tại các khu vực khác, mưa tập trung vào chiều và đêm với lượng mưa cũng rất lớn. Đây là đợt mưa rất lớn, dự báo kéo dài nhiều ngày.

Nguyên nhân của đợt mưa dông là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Dự báo mưa lớn nhiều ngày có thể gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa dông kéo dài ở nhiều khu vực trên cả nước.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dải hội tụ nhiệt đới trên biển Đông khiến vùng biển đặc khu Phú Qúy và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8.

Ngoài ra, ngày và đêm 15/8, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2,0-3,0m.

Ngày và đêm 16/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP. Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-3,0m, biển động. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-3,0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh cấp 2

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông, từ khoảng ngày 15/8 - 19/8, Bắc Bộ (tập trung chính ở khu vực phía Đông Bắc Bộ) và các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Cũng theo ông Hưởng, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy từ nay đến cuối tháng 8/2025, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 - 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, hiện tượng mưa dông và mưa lớn cục bộ vẫn thường xuyên xuất hiện và chiều tối và đêm.

Hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt đề phòng mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp trực tuyến tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

8 tỉnh miền Bắc có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua (từ 20h ngày 14/8 đến 08h ngày 15/8), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện, Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phong Cốc 167,2mm (Quảng Ninh); Khuôn Hà 115,4mm (Tuyên Quang); Bình Gia 114,2mm (Lạng Sơn); Mường Mươn 99,6mm (Điện Biên); Yên Hân 98,6mm (Thái Nguyên); Chấn Thịnh 97,4mm (Lào Cai); Đức Long 79mm (Cao Bằng); Lê Lợi 65,8mm (Lai Châu);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, riêng các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên từ 30-50mm, có nơi trên 90mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Các điểm có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất gồm:

Lai Châu: Mường Khoa (Tân Uyên); Bản Bo, Lê Lợi, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Pu Sam Cáp.

Điện Biên: Mường Pồn, Na Sang; Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Phăng, Nà Tấu, phường Mường Lay, Si Pa Phìn, Sín Chải, Tủa Thàng.

Lào Cai: Bản Hồ, Chấn Thịnh, Tả Van; Bảo Thắng, Châu Quế, Cốc Lầu, Gia Phú, Hợp Thành, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Mường Bo, phường Cam Đường, phường Sa Pa, Tả Phìn, Thác Bà, Thượng Hà, Trạm Tấu, Yên Bình.

Tuyên Quang: Thượng Lâm; Bình An, Đồng Tâm, Hồng Thái, Lâm Bình, Linh Hồ, Minh Quang, Nà Hang, Sơn Thủy, Yên Phú.

Thái Nguyên: Cường Lợi, Đại Phúc, Đồng Hỷ, La Hiên, Nam Hòa, Nghiên Loan, Nghinh Tường, phường Phan Đình Phùng, Phúc Lộc, Quân Chu, Quảng Bạch, Quang Sơn, Tân Cương, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Văn Hán, Yên Bình; An Khánh, Bằng Vân, Cẩm Giàng, Chợ Đồn, Chợ Mới, Chợ Rã, Côn Minh, Đại Từ, Dân Tiến, Điềm Thụy, La Bằng, Nà Phặc, Na Rì, phường Bá Xuyên, phường Bắc Kạn, phường Bách Quang, phường Đức Xuân, phường Gia Sàng, phường Linh Sơn, phường Phổ Yên, phường Phúc Thuận, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, phường Sông Công, phường Tích Lương, Phong Quang, Phú Bình, Phú Lạc, Phú Lương, Phủ Thông, Phượng Tiến, Sảng Mộc, Tân Khánh, Tân Kỳ, Tân Thành, Thần Sa, Thành Công, Thanh Mai, Thượng Quan, Trại Cau, Trần Phú, Tràng Xá, Văn Lang, Văn Lăng, Vạn Phú, Võ Nhai, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Trạch.

Cao Bằng: Bế Văn Đàn, Đức Long; Canh Tân, Đàm Thủy, Đoài Dương, Độc Lập, Đông Khê, Hạ Lang, Lý Quốc, Minh Khai, Minh Tâm, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quang Long, Thạch An, Trùng Khánh, Vinh Quý; Bạch Đằng, Đình Phong, Hà Quảng, Hạnh Phúc, Hòa An, Kim Đồng, Nam Tuấn, Nguyễn Huệ, phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang, phường Thục Phán, Quang Hán, Quảng Uyên, Tam Kim, Thành Công, Thanh Long, Tĩnh Túc, Trà Lĩnh.

Lạng Sơn: Bình Gia, Đoàn Kết, Hội Hoan, Hồng Phong, Quốc Khánh, Tân Tiến, Thất Khê, Tràng Định; Bắc Sơn, Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Hữu Lũng, Kháng Chiến, Na Sầm, Nhất Hòa, Quốc Việt, Quý Hòa, Tân Thành, Tân Tri, Tân Văn, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Tân, Thiện Thuật, Tri Lễ.

Quảng Ninh: Quảng Ninh; phường Cao Xanh; Đặc khu Vân Đồn, Điền Xá, phường Bãi Cháy, phường Đông Mai, phường Hà Lầm, phường Hoành Bồ, phường Hồng Gai, phường Uông Bí, phường Việt Hưng, phường Yên Tử, Thống Nhất; Đặc khu Cô Tô, Lục Hồn, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Hạ Long, phường Hà Tu, phường Hoàng Quế, phường Móng Cái 1, phường Móng Cái 2, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, phường Tuần Châu, phường Vàng Danh, Quảng La, Vĩnh Thực.