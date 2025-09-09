Chuyên gia cảnh báo khả năng xảy ra dông sét liên tiếp chiều nay ở Hà Nội, Phú Thọ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 14 giờ qua (từ giờ đến 14 giờ ngày 9/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Làng Mô1 110,8mm (Lai Châu); Sông Đà 105,6mm (Điện Biên); Nậm Păm 73mm (Sơn La); Tân Tiến 108,6mm (Lào Cai); Thàng Tín 115,8mm (Tuyên Quang); Công Bằng 132mm (Thái Nguyên); Án Lại 119,6mm (Cao Bằng); Tân Minh 97mm (Lạng Sơn); Hiền Lương 98mm (Phú Thọ); Chúc Bài Sơn 109,4mm (Quảng Ninh);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn từ 10-30mm, có nơi trên 70mm; Quảng Ninh từ 20-40mm có nơi trên 90mm.

Chuyên gia cảnh báo dông sét chiều nay ở khu vực Hà Nội, Phú Thọ.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 161 xã/phường thuộc 10 tỉnh gồm: Lai Châu: 19; Điện Biên: 7; Sơn La: 3; Phú Thọ: 11; Lào Cai: 40; Tuyên Quang: 32; Thái Nguyên: 9; Cao Bằng: 22; Lạng Sơn: 5; Quảng Ninh: 13. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, hiện nay một dải mây dông lớn khu vực phía Đông Nam của Hà Nội kéo dài tới Phú Thọ (khu vực Hòa Bình cũ) và lan dần ra các tỉnh ven biển Bắc Bộ. Dải mây dông với mây vũ tích dày, mang nhiều điện trái dấu và sẽ có nhiều cú sét đánh, người dân cần có các biện pháp di chuyển phù hợp, an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 9/9 đến ngày 11/9

Bắc Bộ: vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.Từ ngày 11/9 mưa giảm dần.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và phía Đông khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11/9 đến ngày 19/9

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến đến TP. Huế: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng đêm 11/9 khu vực Tây Bắc Bộ và vùng đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác.

Duyên Hải Nam Trung Bộ: từ ngày 12/9 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.