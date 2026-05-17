Cận cảnh siêu dự án đường ven biển hơn 6.500 tỷ nối TP.HCM với Lâm Đồng

Đường nối TP.HCM với Lâm Đồng (ĐT994) (trước đây tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với Bình Thuận cũ) dài gần 77 km, vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng. Điểm đầu tại xã Long Sơn và điểm cuối tại xã Bình Châu nơi tiếp giáp xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng.

Cầu Cửa Lấp 2 dài 721 m, rộng 12,5 m được xây mới song song cầu hiện hữu đã khai thác. Công trình bố trí làn bên trái theo hướng từ phường Phước Thắng đi xã Long Hải, Phước Hải, tới Hồ Tràm, Bình Châu.

Đoạn mới mở ven chân núi Minh Đạm. Qua khu vực xã Phước Hải, tuyến đường được làm mới tránh khu dân cư đông đúc, các khu du lịch hiện hữu.

Đáng chú ý, đoạn cầu cạn phía biển uốn lượn song song với đường cũ qua đèo Nước Ngọt nối xã Long Hải và Phước Hải (TP.HCM) là một trong những điểm nhấn trong dự án mở rộng đường ĐT994.

Cầu Nước Ngọt dài hơn 500 m, rộng khoảng 15m, phần mở rộng đã hoàn thành thảm nhựa; các đầu cầu đang được nhà thầu đắp nền, trải đá, lu lèn dự kiến xong trong tháng 6/2026.

Tại cầu Nước Ngọt phía biển uốn lượn song song với đường cũ như những bậc thang, cùng với đó phía view biển nhìn toàn cảnh phía biển Vũng Tàu.

Trước đó, khu vực đèo Nước Ngọt từng được đề xuất mở rộng đường, làm bãi đỗ xe, điểm dừng chân và cầu đi bộ ngắm biển nhưng không triển khai. Thay vào đó, cầu thiết kế hành lang cho du khách ngắm biển.

Công nhân xây kè đá tại cầu Nước Ngọt dưới cái nắng khoảng hơn 40 độ C

Các đơn vị nhà thầu đang tăng tốc hoàn thành điểm kết nối với phần xây mới cầu Nước Ngọt

Hiện dự án đang tập trung thi công nền đường, hệ thống thoát nước và các công trình cầu, các dự án này dự kiến hoàn thành từ cuối năm 2026 đến quý I/2027.

Khi hoàn thành vào cuối năm nay, tuyến ven biển sẽ thúc đẩy du lịch phía đông TP.HCM đặc biệt các xã Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu ...đồng thời phục vụ vận tải liên tỉnh, kết nối cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và các khu công nghiệp, hóa dầu Long Sơn.