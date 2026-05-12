Cư dân băn khoăn về dự án 2 tháp tưởng niệm 13 tầng ở Hà Nội

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Tiến Minh, đại diện cư dân Khu tập thể A23 (phường Khương Đình, Hà Nội), cho biết người dân từng đồng thuận với chủ trương xây dựng Nhà tang lễ quận Thanh Xuân nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức tang lễ văn minh cho người dân.

Tuy nhiên, gần đây, đề xuất của chủ đầu tư về việc bổ sung thêm 2 tòa tháp cao tầng, được giới thiệu là nơi lưu giữ “bài vị” hoặc “kỷ vật tưởng niệm”, đang làm dấy lên nhiều lo ngại trong dư luận.

Hình ảnh dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân được bổ sung thêm 2 tòa tháp. Ảnh mô hình: chủ đầu tư

“Người dân hiểu đây là nhà tang lễ để tổ chức viếng và đưa tiễn người đã mất, tương tự các nhà tang lễ khác trên địa bàn thành phố. Nhưng việc bổ sung thêm 2 tòa tháp lưu giữ bài vị, kỷ vật khiến nhiều người lo dự án đang thay đổi mục tiêu ban đầu”, ông Minh bày tỏ.

Theo đại diện cư dân, phần lớn ý kiến phản đối xuất phát từ yếu tố tâm linh khi công trình nằm giữa khu dân cư đông đúc.

“Không ai muốn sống cạnh một công trình gắn với người đã khuất theo cách lưu giữ lâu dài. Dù gọi là bài vị hay kỷ vật thì người dân vẫn cảm thấy đây là vấn đề nhạy cảm”, ông Minh chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Hậu, Tổ trưởng tổ dân phố số 14, cụm dân cư số 6, phường Khương Đình, cho biết thời điểm đầu triển khai dự án, người dân từng phản ứng vì nghe thông tin 2 tòa tháp có thể dùng để lưu giữ tro cốt. Tuy nhiên, sau khi chính quyền địa phương và chủ đầu tư giải thích rõ không có việc để tro cốt, đa số người dân không còn phản đối gay gắt như trước.

Ông Hậu cho rằng, nếu dự án được đầu tư theo hướng khang trang, hiện đại, bảo đảm vệ sinh môi trường và phù hợp quy hoạch đô thị thì người dân sẵn sàng ủng hộ.

Chủ đầu tư khẳng định không lưu giữ tro cốt

Về phía chủ đầu tư, ông Đinh Tiến Sang, Ban Quản lý dự án Công ty cổ phần Hồn Đất Việt, cho biết việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất.

Dự án được triển khai từ năm 2017 nhưng đến cuối năm 2025 việc giải phóng mặt bằng mới cơ bản hoàn tất.

Ông Sang cho biết, hiện khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 2,3ha, gồm nhiều phân khu chức năng. Trong đó, khu B trước đây chủ yếu được quy hoạch làm bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ phục vụ khu vực nghĩa trang.

Sau quá trình nghiên cứu, doanh nghiệp thấy rằng việc dành diện tích lớn chỉ để làm bãi đỗ xe là chưa tối ưu, vì vậy đề xuất bổ sung thêm các hạng mục dịch vụ nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và tăng nguồn thu ngân sách theo quy định.

Ông Đinh Tiến Sang, đại diện chủ đầu tư

Theo phương án điều chỉnh, dự án sẽ có 2 tháp tưởng niệm nhưng không có chức năng lưu giữ tro cốt. Công năng của các tháp được định hướng là không gian tưởng niệm trang nghiêm, nơi thân nhân có thể đặt bài vị, kỷ vật và thực hiện nhu cầu tưởng nhớ người quá cố theo phong tục, văn hóa Việt Nam.

“Trong một đô thị lớn như Hà Nội, việc đầu tư nhà tang lễ văn minh sẽ giúp giảm tình trạng tổ chức tang lễ tự phát trong khu dân cư, giảm áp lực giao thông cục bộ, bảo đảm vệ sinh môi trường và tạo điều kiện để các gia đình thực hiện nghi lễ tiễn biệt người thân trong không gian trang nghiêm, chuyên nghiệp”, ông Sang nói.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết ý tưởng điều chỉnh được nghiên cứu trên cơ sở tham khảo nhiều mô hình trong và ngoài nước, kết hợp các yếu tố văn hóa, tâm linh và nhu cầu thực tế.

Hồ sơ vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến

Liên quan đến quy trình thực hiện, đại diện Công ty cổ phần Hồn Đất Việt cho biết các thủ tục đều được công khai theo đúng quy định pháp luật.

Trước khi nộp hồ sơ đề xuất điều chỉnh quy hoạch, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến người dân tại các tổ dân phố liên quan. Hồ sơ và bản vẽ quy hoạch cũng được niêm yết công khai hơn 30 ngày tại nhiều địa điểm và đăng tải trên cổng thông tin điện tử để người dân theo dõi, góp ý.

“Đến nay, hồ sơ vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến các sở, ngành và cơ quan chức năng. Chưa có quyết định phê duyệt chính thức việc điều chỉnh quy hoạch hay chấp thuận triển khai các hạng mục mới”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Khu vực dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân.

Ông Lưu Đình Lượng, Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình, cho biết phường đã có văn bản gửi thành phố xin ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch của chủ đầu tư.

Đại diện phường Khương Đình cũng khẳng định, trong đề xuất công năng sử dụng 2 tòa tháp không được sử dụng sai công năng. Đây chỉ là nơi thân nhân có thể đặt bài vị, kỷ vật và thực hiện nhu cầu tưởng nhớ người quá cố. Nếu chủ đầu tư sử dụng sai với công năng, trong đó bao gồm cả việc để tro cốt thì sẽ bị đình chỉ ngay.