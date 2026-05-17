Tiết lộ thông điệp Trung Quốc gửi đi trước khi ông Putin đến

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh RT

Bài báo lưu ý rằng trong khi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một nỗ lực nhằm ổn định quan hệ song phương, vốn vẫn rất quan trọng đối với nền kinh tế của cả hai nước, thì chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga lại kể một câu chuyện khác.

"Bất chấp sự xích lại gần về mặt chiến thuật với Washington, liên minh chiến lược lâu dài với Moscow vẫn là một trong những trụ cột rõ ràng và trọng tâm của chính sách đối ngoại Trung Quốc", ấn phẩm này nêu rõ.

Ấn phẩm viết rằng trong khi phương Tây đang áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, Trung Quốc lại đang tăng cường mua dầu khí của Nga. Nước này đang mở rộng thương mại song phương và đề xuất các con đường hợp tác về tài chính và công nghệ.

Ông Putin sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 19-20 tháng 5. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh, cũng như các vấn đề quốc tế.

Theo thông cáo báo chí, trong chuyến đi này, ông Putin và ông Tập dự kiến ​​sẽ thảo luận về quan hệ song phương, các cách thức để tăng cường hơn nữa sự tương tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng.

Cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ kết thúc bằng một tuyên bố chung từ hai nhà lãnh đạo và việc ký kết nhiều thỏa thuận giữa chính phủ Nga và Trung Quốc.

Theo Điện Kremlin, ông Putin cũng sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khương để thảo luận về quan hệ thương mại và kinh tế.