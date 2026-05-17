Bi hài vụ chi 54 tỷ đồng mua tài sản phát mãi nhưng không được bàn giao

Thiệt hại lớn vì chậm được giao tài sản

Phản ánh tới Tiền Phong, đại diện Trường Phổ thông Thái Bình Dương (viết tắt là Thái Bình Dương) cho biết, tháng 9/2025, trúng đấu giá tài sản phát mãi là Trường Tiểu học Ngôi Sao và Trường Mầm non Ngôi Sao 2 (phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ, của Công ty Cổ phần MK – Cty MK), với giá 54 tỷ đồng (giá khởi điểm hơn 28 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay đã hơn 6 tháng vẫn chưa được nhận tài sản. Các bên liên quan đã có nhiều phiên làm việc, Thái Bình Dương và bên được thi hành án (Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ) “xuống nước”, chấp nhận yêu cầu của Cty MK, nhưng ngày hẹn bàn giao tài sản phía Cty MK lại vắng mặt, nên bàn giao bất thành.

Trường Tiểu học Ngôi Sao và Trường Mầm non Ngôi Sao 2, tại phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ bị kê biên phát mãi để thu hồi khoản vay tại Quỹ Đầu tư phát triển Cần Thơ.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2011-2012, Cty MK vay và được Quỹ Đầu tư phát triển Cần Thơ giải ngân 37,5 tỷ đồng, đảm bảo khoản vay bằng Trường Tiểu học Ngôi Sao và Trường Mầm non Ngôi Sao 2. Tuy nhiên, nhiều năm liền Cty MK không trả nợ gốc và lãi vay. Năm 2014, Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ khởi kiện để thu hồi nợ. Vụ kiện kéo dài, trải qua 3 lần xét xử sơ thẩm, 3 lần xử phúc thẩm và 2 lần giám đốc thẩm. Đến tháng 9/2023, TAND TP Cần Thơ ban hành bản án có hiệu lực, với số tiền gốc và lãi Cty MK phải thanh toán cho Quỹ lên tới 110 tỷ đồng. Do Cty MK không trả nợ, nên Thi hành án (THA) dân sự Cần Thơ kê biên tài sản đảm bảo là 2 ngôi trường trên để phát mãi thu hồi nợ (bán đấu giá thành công tháng 9/2025).

Theo phía Thái Bình Dương , do số tiền trúng giá rất lớn phải vay thêm ngân hàng, ngân hàng tiếp cận trường Ngôi Sao để thẩm định gặp khó nên giải ngân một phần còn lại của tiền mua bị chậm 6 ngày so với quy định. Sau đó, THA dân sự Cần Thơ ra thông báo nhận đủ tiền, các bên cũng xác định việc này không gây thiệt hại cho bên nào.

Dù vậy, với lý do bên mua thanh toán chậm một phần tiền, Cty MK không bàn giao tài sản, THA cũng không cưỡng chế mà cho các bên tự thoả thuận. Từ đây, sự việc kéo dài nhiều tháng tới nay. Quá trình thoả thuận, Cty MK đưa ra nhiều yêu cầu, tới tháng 4/2026 các bên đạt thoả thuận. Tuy nhiên, ngày 16/4/2026, đúng lịch giao - nhận 2 ngôi trường trên, người đại diện theo pháp luật của Cty MK lại vắng mặt, nên việc bàn giao bất thành.

Ngày 24/4, các bên tiếp tục họp giải quyết, Cty MK lại đưa ra yêu cầu Quỹ đầu tư phải miễn toàn bộ phần lãi còn lại (trừ hết nợ), mới giao tài sản. Tới đây, THA dân sự Cần Thơ xác định thoả thuận bất thành, nên làm thủ tục hủy kết quả đấu giá để đấu giá lại.

Đại diện Thái Bình Dương không đồng ý huỷ kết quả đấu giá, vì cho rằng đã chấp nhận các điều kiện ban đầu do Cty MK đưa ra, nhưng sau lại yêu cầu thêm, làm sự việc kéo dài. Cơ quan THA lại không có biện pháp cưỡng chế. “Nếu huỷ kết quả đấu giá vì chúng tôi nộp tiền muộn, đáng ra phải huỷ từ thời điểm nộp tiền đó, để giảm thiệt hại cho các bên. Suốt nửa năm qua, chỉ riêng tiền lãi vay chúng tôi đã thiệt hại rất lớn”, đại diện phía Thái Bình Dương nêu quan điểm. Chưa kể, dù 2 ngôi trường trên đã bị kê biên đưa ra phát mãi để thu hồi nợ cho Quỹ đầu tư, nhưng bên thi hành án vẫn để Cty MK quản lý, sử dụng, thu lợi nên việc bàn giao tài sản thêm khó khăn.

Cty MK cố tình kéo dài?

Lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển TP. Cần Thơ (bên cho vay) cho biết, khoản tiền Cty MK nợ quỹ rất lớn, nên muốn tiếp tục thực hiện kết quả đấu giá, sớm bàn giao tài sản và chuyển tiền về quỹ để giảm thiệt hại. Việc khởi kiện để thu hồi nợ, thu tài sản đảm bảo kéo dài từ năm 2014 tới năm 2023, nay bán đấu giá thành công vẫn kéo dài thêm vì nhiều lý do. Lãnh đạo Quỹ này cho rằng, Cty MK cố tình kéo dài thời gian giải quyết vụ việc, suốt từ đó tới nay 2 trường vẫn hoạt động, Cty MK thu học phí nhưng không trả nợ cho Quỹ.

Ngoài ra, khi bị kê biên trường đưa ra phát mãi thi hành án, Cty MK nhiều lần có văn bản gửi các cấp ngành của Cần Thơ “xin trả” trước 50% nợ gốc cho Quỹ đầu tư phát triển (để không tiếp tục thi hành án). Lãnh đạo Quỹ đầu tư cho rằng, các động thái của Cty MK chỉ nhằm kéo dài thời gian, trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, trong 11 năm công ty không thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi cho Quỹ. Thời gian đó, Quỹ đầu tư cũng thiện chí kiến nghị cấp thẩm quyền (vì nguồn ngân sách nhà nước) giảm lãi, nhưng Cty MK vẫn không trả nợ, buộc Quỹ phải kiện để phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.

Bị kê biên, bán đấu giá, nhưng Cty MK vẫn quản lý, khai thác Trường Tiểu học Ngôi Sao và Trường Mầm non Ngôi Sao 2.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Lê Phước Toàn - Trưởng THA dân sự TP. Cần Thơ cho biết, do các bên không đạt được thoả thuận, nên đã chỉ đạo chấp hành viên làm thủ tục khởi kiện tuyên huỷ kết quả đấu giá, để đấu giá lại. Về lý do để việc thi hành án kéo dài, ông Toàn cho rằng, phía Thái Bình Dương nộp một phần tiền mua tài sản chậm đã sai quy định. Tuy nhiên, xét các yếu tố, giá mua rất cao so với giá khởi điểm, đều có lợi cho các bên, nên THA không huỷ ngay mà ưu tiên để các bên thoả thuận, cố gắng thực hiện được. Quỹ đầu tư có vốn ngân sách nhà nước, nên cố gắng để thu hồi tối đa, giảm thiệt hại. Cũng vì áp dụng thoả thuận, nên THA không cưỡng chế bàn giao tài sản. Tuy nhiên, đến nay các bên vẫn không đạt thoả thuận nên nay phải huỷ. Trong thời gian THA khởi kiện huỷ kết quả đấu giá, nếu các bên đạt được thoả thuận bàn giao tài sản sẽ vẫn công nhận, không huỷ nữa.

Về lý do kê biên, đưa ra đấu giá thành công, trường vẫn do Cty MK quản lý, sử dụng, ông Toàn lý giải, sau khi kê biên vẫn cần người trông coi, bảo vệ tránh thất thoát. Để không phát sinh thêm chi phí, THA để lại cho Cty MK quản lý, quá trình trông coi họ tiếp tục sử dụng. Trong thời gian này, nếu tài sản có thất thoát so với thời điểm kê biên, Cty MK phải chịu trách nhiệm. Về hoạt động của trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có kiến nghị gửi UBND TP. Cần Thơ chấm dứt hợp đồng thuê đất và kiến nghị phường tạm dừng giấy phép hoạt động giáo dục. Khi Thành phố chấp thuận, trường sẽ buộc phải dừng hoạt động.

Về việc Cty MK khiếu nại kê biên tài sản thiếu một phần diện tích sàn, ông Toàn cho rằng, đó không phải sàn kinh doanh, chỉ là trần bê tông (phần mái). Hơn nữa, khi thống kê và kê biên tài sản, đại diện Cty MK đã ký xác nhận số lượng, danh mục tài sản, nên việc khiếu nại chỉ xem xét, không phải yếu tố quyết định cho việc phải kê biên thiếu và định giá lại. “Đây chẳng qua Cty MK nại lý do để kéo dài việc thi hành án, cố tình dây dưa kéo dài, không giao tài sản”, ông Toàn nói.

Cũng theo ông Toàn, trong quá trình thoả thuận, Cty MK yêu cầu Quỹ đầu tư phải giảm toàn bộ phần nợ còn lại sau khi trừ phần tiền đấu giá được, nhưng yêu cầu này Quỹ còn phải báo cáo Thành phố xin ý kiến vì quỹ là tiền ngân sách. Ngoài ra, Cty MK chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán đã đòi hỏi giảm hết nợ mới giao tài sản là vô lý và khó khả thi.

Quỹ đầu tư phát triển TP. Cần Thơ còn cho biết, cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Ngôi Sao và Trường Mầm non Ngôi Sao 2 đã được Cty MK thế chấp cho khoản vay tại Quỹ từ năm 2011. Tuy nhiên, sau đó Cty MK lại đem thế chấp vay thêm 19 tỷ đồng (đã giải ngân hơn 14 tỷ đồng) tại một ngân hàng khác.