Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam

Tối 16/5, xác nhận với P.V VietNamNet, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết: Cơ quan điều tra đã Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi Không tố giác tội phạm.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận tin báo của người dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, phát hiện 6 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, Lê Ánh Nhật và Vũ Thái Nam. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 6 người đều dương tính với ma túy.

Khám xét khẩn cấp cơ sở lưu trú Titibeach, công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram hỗn hợp Ketamine và Cocaine cùng một số dụng cụ liên quan hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) cùng các đối tượng liên quan trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà. Ảnh: HB

Xác định đây là vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành và thu hút sự quan tâm của dư luận do có Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) liên quan, Giám đốc Công an TP Hải Phòng Bùi Quang Bình cùng Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bùi Trung Thành đã trực tiếp chỉ đạo điều tra, yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam để điều tra hai hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố, tạm giam Đoàn Thị Thúy An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ và tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt (41 tuổi, trú Hà Nội) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 16/5, sau quá trình củng cố chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm.

Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.