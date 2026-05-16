Lời kể của cô gái bị nhóm người đi xe Lexus hành hung ở Hà Nội

Công an phường Đống Đa, Hà Nội lấy lời khai, củng cố hồ sơ điều tra nhóm người đi ô tô Lexus bị tố trêu ghẹo rồi hành hung cô gái.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy tại một tòa nhà.

Chị H., 1 trong 2 cô gái bị hành hung kể lại, thời điểm xảy ra sự việc, cô và một người bạn đi thang máy từ tầng 3 xuống. Trong thang máy lúc này có nhóm 4 người khác đi từ tầng 5 xuống, gồm 2 nam giới và 2 phụ nữ.

“Khi cửa thang máy mở, một người đàn ông mặc áo xanh hỏi chúng tôi 'xuống à?'. Tôi không trả lời vì nghĩ họ không hỏi mình. Sau đó, người này chạm vào tay tôi và có lời nói khó nghe”, H. kể.

Nhóm người liên quan vụ việc bị mời đến trụ sở công an làm việc.

Cô gái cho biết, cô quay lại hỏi người đàn ông này có phải đang hỏi mình hay không, đồng thời nói rằng hai bên không quen biết nên cô và bạn không có trách nhiệm phải trả lời.

Sau khi ra khỏi thang máy, H. chuẩn bị lên xe công nghệ để về nhà thì thấy một người đàn ông trong nhóm kia tiếp tục lời qua tiếng lại với bạn mình. Cô chạy vào can ngăn.

Theo H., trong lúc hai bên tranh cãi, một người đàn ông mặc áo hồng lao vào tát bạn cô. Sau đó, vụ việc tiếp tục leo thang khi một số người cùng lao vào xô xát với cả hai cô gái.

“Tôi đứng ra can và bảo vệ bạn. Sau đó tôi bị kéo tóc, bị đánh vào vùng đầu, mặt. Trong lúc hoảng loạn, hai bên có giằng co qua lại”, H. nói.

H. cho biết một số người dân xung quanh đã can ngăn và cô có nhờ gọi công an. Theo lời kể của nạn nhân, sau khi sự việc tạm dừng, nhóm người kia lên một xe Lexus rời đi.

H. nói camera của tòa nhà có thể ghi lại diễn biến vụ việc. Sau đó, cô đi khám do bị đau đầu, sưng vùng va đập, rách niêm mạc miệng và choáng váng.

“Các cán bộ công an đã đến bệnh viện để đưa tôi về phường viết tường trình. Tôi sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc”, H. nói và khẳng định nội dung bên trên cũng đã được cô khai đầy đủ với cơ quan công an.

Liên quan vụ việc, công an đã làm rõ những người liên quan, gồm: N.H.M. (SN 1982, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D. (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T. (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T (SN 1989, trú ở xã Phú Xuyên); V.H.L (SN 2001, trú ở phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội); N.G.H (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám).

Vụ việc được xác định xảy ra khoảng 22h ngày 14/5, tại khu vực vỉa hè trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa.