Siêu tàu sân bay Mỹ kết thúc đợt triển khai dài kỷ lục

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/5 cho biết hơn 4.500 quân nhân thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về cảng nhà tại Norfolk, bang Virginia.

Tại cầu cảng, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng khoảng 5.000 thân nhân thủy thủ đoàn tập trung để chào đón chiến hạm lớn nhất thế giới.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford tiến vào căn cứ hải quân Norfolk, bang Virginia, ngày 16/5. Ảnh: AP

Đợt triển khai bắt đầu từ tháng 6/2025, bao gồm hoạt động liên tục ở nhiều khu vực gồm biển Bắc, Địa Trung Hải, Caribe và biển Đỏ.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tham gia các chiến dịch tại Caribe, gồm chống buôn lậu ma túy, chặn tàu chở dầu thuộc danh sách trừng phạt và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Sau hơn 100 ngày hoạt động tại khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh phía Nam (SOUTHCOM), USS Gerald R. Ford được điều tới Trung Đông để tham gia các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Quá trình triển khai kéo dài khiến con tàu gặp nhiều sự cố. Hồi tháng 3, một vụ cháy tại phòng giặt trên tàu đã lan sang hệ thống thông gió. Hơn 100 giường ngủ bị hư hại, hai thủy thủ bị thương và một người phải sơ tán vào đất liền để điều trị y tế. Tàu sau đó cập cảng tại đảo Crete để sửa chữa trước khi quay lại nhiệm vụ. USS Gerald R. Ford cũng được cho là gặp trục trặc đáng kể với hệ thống nhà vệ sinh.

Việc triển khai 326 ngày vượt xa thời gian hoạt động thông thường khoảng 6-7 tháng của tàu sân bay Mỹ, đồng thời phá kỷ lục 294 ngày mà USS Abraham Lincoln thiết lập năm 2020 trong đại dịch Covid-19.

Giới chức hải quân Mỹ kêu gọi thận trọng, không lạm dụng kéo dài thời gian triển khai tàu sân bay. Đô đốc Daryl Coddle, tư lệnh tác chiến hải quân, nhấn mạnh rằng tàu sân bay thường được thiết kế cho nhiệm vụ kéo dài khoảng 7 tháng và Mỹ không mong những trường hợp như USS Gerald R. Ford trở thành thông lệ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (giữa) tại lễ đón thủy thủ đoàn nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford về cảng nhà. Ảnh: X/SecWar

USS Gerald R. Ford bắt đầu hoạt động vào năm 2017, là tàu sân bay mới nhất của hải quân Mỹ và là chiếc duy nhất thuộc lớp Gerald R. Ford trong tổng số 11 tàu sân bay đang hoạt động trong biên chế.

Con tàu có khả năng mang theo hơn 75 máy bay, vận hành bằng lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới, với hệ thống tác chiến tích hợp và radar băng tần kép. Chi phí đầu tư cho tàu là khoảng 13 tỷ USD.