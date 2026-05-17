Mưa lũ dữ dội trong đêm tại Cao Bằng: Xe khách bị “vò nát”, hàng trăm nhà dân ngập sâu

Theo báo cáo nhanh từ Chi cục Tài nguyên nước (Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng), lượng mưa đo được từ 19h đến 23h ngày 16/5 tại một số trạm đạt mức rất cao: Trạm Minh Long (xã Lý Quốc): 314 mm; Trạm Đàm Thủy: 212,8 mm; Trạm Quang Long: 118 mm.

Nhiều khu vực tại xã Lý Quốc bị ngập sâu trong nước. Ảnh: BCHQS tỉnh Cao Bằng

Theo một số người dân tại xã Lý Quốc, nước lũ dâng lên nhanh chóng, chỉ trong vòng 20 phút khiến nhiều người không kịp trở tay. Nhiều người cho biết khoảng 20 năm trở lại đây, khu vực này mới lại xuất hiện một trận lũ lớn đến như vậy.

Sự cố hy hữu và nguy hiểm nhất xảy ra trên tuyến Quốc lộ 4A, đoạn qua khu vực hang Ngườm Bang (xã Lý Quốc): Một chiếc xe ô tô khách (chở đoàn giáo viên và học sinh đi tham quan khu di tích Pác Bó) khi di chuyển qua đoạn ngập thì bất ngờ bị chết máy. May mắn: Toàn bộ gần 20 hành khách trên xe đã kịp thời di chuyển ra ngoài và sơ tán đến vị trí an toàn trước khi nước dữ tràn về.

Hình ảnh chiếc xe khách bị vò nát do nước lũ đêm 16/5 tại xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: BCHQS Cao Bằng

Chỉ khoảng 20 phút sau khi hành khách rời đi, dòng nước lũ cuồn cuộn đã cuốn phăng chiếc xe khách đi xa gần 100m, lật nghiêng và khiến phương tiện bị vò nát, biến dạng hoàn toàn do va đập mạnh.

Nhiều tuyến đường bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: BCHQS Cao Bằng

Mưa lũ đã khiến mạng lưới giao thông tại khu vực bị tê liệt và chia cắt cục bộ. Quốc lộ 4A bị ngập sâu tại điểm cầu Bản Thắng và hang Ngườm Bang. Nhiều đoạn mặt đường bị nước lũ cày xới, nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng và xé toạc; Đường tỉnh 206: Bị sạt lở ta luy dương tại nhiều điểm, đất đá tràn xuống lòng đường gây cản trở giao thông; giao thông nông thôn: Đường vào xóm Bản Thang, điểm cầu Nà Mu bị ngập sâu trên 3m.

Cùng với đó, trận lũ quét và ngập úng diện rộng đã gây thiệt hại lớn cho đời sống người dân, tập trung tại 9/18 xóm của xã Lý Quốc với hơn 100 nhà dân (thống kê sơ bộ từ 114 đến 183 hộ dân tùy khu vực) bị ngập sâu trong nước từ 0,5m đến 1,5m.

Trường mầm non - Trường tiểu học Minh Long bị ngập nước. Anhr: BCHQS Cao Bằng

Mưa lũ còn khiến Trường mầm non - Trường tiểu học Minh Long bị ngập nước cục bộ; hàng chục hecta lúa, hoa màu, ngô, lạc và cây thuốc lá ở các vùng trũng thấp ven suối thuộc xã Lý Quốc và Đàm Thủy bị ngập úng, vùi lấp hoàn toàn.

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực II đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Lý Quốc xác minh tình hình, huy động phương tiện, triển khai lực lượng khẩn trương đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Do ảnh hưởng của mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở đất đá, phương tiện chuyên dụng không thể tiếp cận khu vực xảy ra ngập lụt.

Công tác hỗ trợ người dân khắc phục sau mưa lũ được triển khai kịp thời. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng

Lực lượng chức năng đã kịp thời sơ tán, hỗ trợ di chuyển tài sản và đưa đến nơi tránh trú an toàn. Cùng lúc, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực II tiếp tục phối hợp với Công an xã Lý Quốc rà soát các khu vực nguy hiểm, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Nhiều diện tích hoa màu bị hư hại do lũ lớn đêm 16/5 tràn qua. Ảnh: MH

Thông tin từ xã Lý Quốc, các xóm chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm: Đồng Tâm, Bản Thuộc, Bản Bang, Bằng Ca, Nà Quản, Nà Vị, Lũng Đa, Trường Yên, Bản Thang. Hơn 130ha lúa, 50ha ngô, 30ha thuốc lá, 24,9ha đỗ tương và 6,17ha lạc bị ngập úng.

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện nay nước lũ đã rút. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương đã rất khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân, khắc phục sạt lở, ổn định cuộc sống và thông tuyến giao thông.

"Tại các điểm bị thiệt hại do nước lũ đêm 16/5 hiện đã được khắc phục, dọn dẹp sạch sẽ, hoạt động du lịch cũng đã trở lại bình thường. Rất may, trận lũ quét bất ngờ này không gây thiệt hại về người", Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết thêm.