Mỹ lần đầu để lộ “quái vật” không chiến tối mật mới, Ukraine khao khát dùng nó để đánh quân Nga chao đảo

Hình ảnh minh họa cho một vụ phóng tên lửa không đối không AIM-260 JATM từ máy bay chiến đấu F-22 thế hệ thứ 5. Nguồn ảnh: Không quân Mỹ

Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Jonathan Tweedy công bố, ghi lại chiếc F/A-18F thuộc Phi đội thử nghiệm VX-31 sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Eglin ở bang Florida. Thông tin được trang quân sự Defense Express dẫn lại từ The Aviationist.

Cho đến nay, AIM-260 JATM gần như chỉ xuất hiện trong các hình minh họa hoặc mô hình khái niệm. Chương trình phát triển loại tên lửa này được Mỹ khởi động từ năm 2017 nhằm thay thế dòng AIM-120 AMRAAM nổi tiếng.

Theo Defense Express, AIM-260 JATM được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống mới của không chiến Mỹ trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh Washington muốn đối trọng với các tên lửa tầm xa của Trung Quốc.

Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu Ukraine có cơ hội tiếp cận loại tên lửa này hay không.

Về lý thuyết, Ukraine sẽ còn vận hành tiêm kích F-16 trong thời gian dài. Bỉ dự kiến tiếp tục chuyển giao F-16 cho Kiev ít nhất tới năm 2029. Điều đó khiến khả năng tích hợp các loại vũ khí hiện đại hơn luôn được quan tâm.

Phóng tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM từ máy bay chiến đấu F-16. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Dù vậy, Defense Express cho rằng khả năng Ukraine nhận được AIM-260 JATM hiện “rất khó xảy ra”.

Nguyên nhân đầu tiên là chưa có bất kỳ xác nhận công khai nào cho thấy Mỹ muốn tích hợp AIM-260 JATM lên F-16. Hiện tại, kế hoạch sử dụng loại tên lửa này mới chỉ tập trung vào các nền tảng như F/A-18E/F Super Hornet, tiêm kích thế hệ 5 F-22 Raptor, F-35 Lightning II, F-15EX Eagle II và các UAV thuộc chương trình Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Ngay cả trong trường hợp AIM-260 được tích hợp lên F-16, các biến thể F-16 mà Ukraine đang sở hữu cũng khó có thể khai thác hết năng lực của loại tên lửa mới này.

Ngoài ra, thời gian chờ đợi cũng là vấn đề lớn.

Dù hình ảnh đầu tiên của AIM-260 đã xuất hiện, toàn bộ chương trình phát triển vẫn được giữ bí mật cao độ. Mỹ chưa công bố thời điểm chính thức đưa tên lửa vào sản xuất hàng loạt.

Theo các thông tin hiện có, Washington trước tiên sẽ ưu tiên trang bị AIM-260 cho quân đội Mỹ. Khách hàng xuất khẩu đầu tiên được cho là Australia, nước dự kiến nhận lô tên lửa đầu tiên vào quý III năm 2033, nếu chương trình không bị trì hoãn.

AIM-260 JATM được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn cho không quân Mỹ và đồng minh. Một số nguồn cho rằng tên lửa này có tầm bắn tối đa khoảng 200 km, dù hiện nay Mỹ đang tiếp tục cải thiện thông số này.