Cận cảnh phá dỡ dãy nhà khu 'đất vàng' bên hồ Hoàn Kiếm

Nhiều ngôi nhà trên các tuyến phố Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng đang được phá dỡ theo kế hoạch để phục vụ dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Trụ sở một chi cục trực thuộc Sở Y tế Hà Nội tại số 22 Lý Thái Tổ hiện ngổn ngang đất cát công trường.

Ghi nhận của VietNamNet ngày 7/1 tại ngõ 24 phố Lý Thái Tổ cho thấy, đa số các hộ dân đã hoàn tất việc di dời, bàn giao mặt bằng; hiện chỉ còn 2 hộ đang đóng gói đồ đạc để chuyển về nơi ở mới.

Trong căn nhà rộng hơn 17m² của gia đình bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (ngõ 24 Lý Thái Tổ), các vật dụng đang được thu dọn để bàn giao mặt bằng, chuyển về nơi ở mới. Bà Hạnh cho biết, gia đình đã hoàn tất thủ tục chọn đất tái định cư tại xã Đông Anh, song do chưa quyết định có xây nhà ngay hay không nên trước mắt sẽ thuê trọ tại quận Đống Đa để ổn định sinh hoạt và tính toán phương án lâu dài.

Tại khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, nhiều hộ dân và cơ sở kinh doanh đang khẩn trương thu dọn đồ đạc, hoàn tất việc bàn giao mặt bằng.

Một căn nhà mặt phố đang được tháo dỡ vách, cửa để chuyển đi.

Trong số các cơ sở phải di dời, quán phở Thìn Bờ Hồ cũng đang bước vào những ngày cuối cùng phục vụ khách. Phía trong ngõ, nhiều người tất bật tháo dỡ vật liệu. Được biết, thương hiệu này đã mở điểm kinh doanh mới, cách vị trí cũ khoảng 500m.

Một số hộ dân sau khi đã bàn giao xong mặt bằng, điện và nước được cắt để đảm bảo an toàn.

Một căn nhà đã hoàn tất bàn giao với căn phòng không đồ đạc, mái đã được tháo dỡ.

Khu vực phía trước trụ sở Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đã được quây rào, tháo dỡ biển tên.

Trước cổng cơ quan này có gắn thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc sang địa điểm mới.

Dự án công viên, quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm được chia thành hai phân kỳ: phân kỳ 1 tập trung giải phóng mặt bằng, chỉnh trang không gian quảng trường và di dời hạ tầng kỹ thuật; phân kỳ 2 triển khai dự án riêng, nghiên cứu quy hoạch không gian ngầm 3 tầng kết nối ga C9 (tuyến đường sắt đô thị số 2) để khai thác dịch vụ thương mại, văn hóa. Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm