Xe tải gắn cẩu vướng dây điện, nam tài xế tử vong

Ngày 4-3, Công an xã Hòa Lạc (TP Hà Nội) đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải vướng dây điện khiến nam tài xế tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.G.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tại xã Hòa Lạc (TP Hà Nội) xảy ra vụ cháy xe tải gắn cẩu sau khi phương tiện này vướng vào đường dây điện. Vụ việc khiến 1 người tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Lạc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương dập lửa, xử lý sự cố.

Người dân sống gần khu vực cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện khói bốc lên từ khu rừng cây nằm giữa Quốc lộ 21A và Trường Đại học FPT (xã Hòa Lạc, TP Hà Nội) nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định xe tải gắn cẩu bốc cháy trong khu vực rừng cây. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện và đưa một nạn nhân đã tử vong ra ngoài, đồng thời tiến hành khám nghiệm và bảo vệ hiện trường.

Bước đầu xác định nạn nhân là anh B.V.G. (SN 1990, trú tại xã Hòa Lạc), điều khiển xe tải gắn cẩu vào khu vực trên để di chuyển cây. Trong quá trình vận hành, cần cẩu vướng vào đường dây điện khiến anh G. bị điện giật tử vong, đồng thời phương tiện bị cháy.