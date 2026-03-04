Số lính Mỹ tử vong tăng trong vụ Iran tập kích bất ngờ vào Kuwait

Những lính Mỹ đầu tiên tử vong trong cuộc xung đột Mỹ - Iran do hứng chịu một cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào một trung tâm tác chiến tạm thời bên trong một cảng dân sự ở Kuwait vào sáng 1/3 (giờ địa phương), theo một nguồn thạo tin của CNN.

Lính Mỹ chiến đấu ở Trung Đông. Ảnh: Lầu Năm Góc.

Số lính Mỹ chết trong vụ tấn công tại cảng Shuaiba đã tăng lên thành 6 người, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo vào chiều 2/3, sau khi tìm thấy thêm thi thể của hai binh sĩ nữa.

Trước đó vào ngày 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết cuộc tấn công khiến các binh sĩ tử vong là nhắm vào một “trung tâm tác chiến chiến thuật kiên cố”, nhưng có “một” quả đạn đã xuyên qua hệ thống phòng không. CNN đã đưa tin sự kiện này là một cuộc tấn công bị nghi do máy bay không người lái thực hiện.

Nguồn tin quen thuộc cho biết đó là một cú đánh trực diện ngay sau 9h sáng (giờ địa phương), vào trung tâm của tòa nhà mà họ mô tả là một tổ hợp container ba khoang với không gian văn phòng bên trong. Cuộc tấn công diễn ra nhanh chóng và không hề có cảnh báo hay còi báo động nào để các quân nhân kịp sơ tán hoặc chạy vào hầm trú ẩn, vẫn theo nguồn tin trên.

Nhiều giờ sau vụ tấn công, lửa vẫn âm ỉ ở một số khu vực của tòa nhà. Bên trong trung tâm tác chiến tạm thời này vẫn đen kịt và các bức tường bị thổi bay ra ngoài do vụ nổ.

Vẫn theo nguồn tin trên, xung quanh tòa nhà được bố trí các rào chắn bê tông – biện pháp bảo vệ thường thấy tại các cơ sở quân sự ở nước ngoài nhằm đối phó với nguy cơ đánh bom xe. Tuy nhiên, hệ thống này không đủ khả năng che chắn trước các cuộc tấn công bằng UAV hoặc tên lửa.

Ban đầu, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết có 3 quân nhân tử vong nhưng không nêu rõ vị trí của vụ tấn công. Có hàng chục người tại hiện trường và tòa nhà vẫn còn cháy ở một số nơi, nên phải mất thời gian để tìm thấy những quân nhân còn lại, nguồn tin cho biết.

Lầu Năm Góc đã xác định và công bố danh tính 4 trong số 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng - những trường hợp tử trận đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 28/2. Theo thông báo ngày 3/3 của Bộ Quốc phòng Mỹ, các binh sĩ này thuộc Lực lượng Dự bị Lục quân và đã thiệt mạng ngày 1/3 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại cảng Shuaiba, Kuwait.

Danh tính các binh sĩ được xác định gồm:

-Đại úy Cody A. Khork, 35 tuổi, đến từ Winter Haven, Florida.

-Trung sĩ hạng nhất Noah L. Tietjens, 42 tuổi, đến từ Bellevue, Nebraska.

-Trung sĩ hạng nhất Nicole M. Amor, 39 tuổi, đến từ White Bear Lake, Minnesota.

-Trung sĩ Declan J. Coady, 20 tuổi, đến từ West Des Moines, Iowa,

Cả bốn binh sĩ đều thuộc biên chế của Bộ chỉ huy Hậu cần 103, Des Moines, Iowa. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vụ tấn công đang được điều tra.