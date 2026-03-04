Iran tuyên bố hạ F-15 bằng hệ thống tự chế tạo, đẩy lùi tàu sân bay Mỹ

Hãng tin Tasnim dẫn lời Bộ chỉ huy trung ương Khatam Al-Anbiya của Iran hôm 3-3 cho biết hệ thống mà Iran tự chế tạo đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu của Mỹ, bao gồm một chiếc F-15 ở biên giới Iran - Kuwait.

Bộ Quốc phòng Kuwait xác nhận sự kiện 3 máy bay rơi, các phi công đã nhảy dù an toàn trước đó. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng nguyên nhân máy bay rơi là do phòng không Kuwait bắn nhầm.

Song song đó, Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố vào cùng ngày rằng Iran đã khiến 650 binh sĩ Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương chỉ trong 2 ngày đầu của chiến dịch trả đũa "Lời hứa đích thực 4".

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Mohammad Naeini - Ảnh: TASNIM

Ông Naeini nói rằng Iran đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ và tàu chiến của Mỹ trên khắp khu vực bằng nhiều phương tiện, bao gồm tên lửa và máy bay không người lái (UAV), buộc tàu sân bay USS Abraham Lincoln phải rút lui khỏi vùng biển ven biển Iran, gây tổn thất cho nhiều tài sản hải quân và căn cứ Mỹ ở nhiều nước.

Trong đó, tên lửa và UAV của Iran đã nhiều lần tấn công trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain, gây nhiều thương vong và khiến tàu hỗ trợ chiến đấu MST của Hải quân Mỹ hư hại nặng.

Người phát ngôn này cũng nói rằng tàu USS Abraham Lincoln "đã chạy trốn về phía Đông Nam Ấn Độ Dương".

Theo chiều ngược lại, Đô đốc Brad Cooper thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chỉ huy quân sự Mỹ tại Trung Đông, cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công gần 2.000 mục tiêu ở Iran cho đến nay.

“Chúng tôi đã tấn công gần 2.000 mục tiêu với hơn 2.000 đầu đạn. Chúng tôi đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không của Iran và phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái của Iran” - Times of Israel dẫn lời ông Cooper.

Ông nói thêm rằng Mỹ đã phá hủy 17 tàu của Iran, bao gồm cả một tàu ngầm. "Hiện nay, không còn một tàu nào của Iran đang hoạt động ở vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập), eo biển Hormuz hay vịnh Oman” - vị chỉ huy này tuyên bố.