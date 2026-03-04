Cơ sở của CIA bị Iran tấn công

Hình ảnh vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Ả-rập Xê-út.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục triển khai chiến dịch không kích Iran, trong khi Iran tấn công trả đũa vào các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út là một trong những địa điểm của Mỹ đã bị tấn công trong cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê-út cho biết, đại sứ quán bị 2 máy bay không người lái tấn công, gây ra vụ cháy nhỏ và một số thiệt hại vật chất.

Theo một cựu sĩ quan CIA từng làm việc trong khu vực, cơ quan này đã có rất nhiều kinh nghiệm với những việc như vậy. Vì vậy, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sẽ ít gây gián đoạn cho hoạt động của họ.

Ả-rập Xê-út là một trong số các quốc gia vùng Vịnh công khai thúc đẩy giải pháp ngoại giao để tránh nguy cơ chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên trên thực tế, Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman đã nhiều lần gọi điện cho Tổng thống Donald Trump trong tháng qua để bày tỏ ủng hộ Mỹ tấn công Iran, theo bài viết của Washington Post.

Kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, nhằm vào hơn 1.250 mục tiêu theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã tấn công Kuwait, Qatar, Israel, UAE và các địa điểm khác.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh và các đại sứ quán ở Lebanon và Kuwait đã đóng cửa từ ngày 3/3; công dân Mỹ được yêu cầu tránh xa cho đến khi có thông báo mới.

Tối 3/3, Lầu Năm Góc công bố tên của 4 lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kuwait ngày 1/3.

Sáng 4/3, hãng thông tấn nhà nước Ả-rập Xê-út dẫn tuyên bố của nội các nước này cho biết, Ả-rập Xê-út sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh, lãnh thổ, công dân của họ và những người đang ở nước này.

Trong khi đó, Pakistan vừa nhắc nhở Iran về hiệp ước phòng thủ chung giữa Pakistan với Ả-rập Xê-út, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Iran vào lãnh thổ Ả-rập Xê-út, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết tại cuộc họp báo ở Islamabad ngày 3/3.

“Tôi đã thông báo cho phía Iran về thỏa thuận phòng thủ của chúng tôi. Phía Iran cho biết Ả-rập Xê-út cần bảo đảm rằng lãnh thổ của họ không được sử dụng để chống lại Iran”, ông nói.

Ả-rập Xê-út và Pakistan - quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đã ký hiệp ước phòng thủ chung vào tháng 9/2025.

Ông Ishaq cho biết có 2,5 triệu người Pakistan đang sinh sống tại Ả-rập Xê-út.