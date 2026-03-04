Đại úy 69 tuổi xúc động tiễn cháu nội lên đường nhập ngũ tại Hà Nội

Sáng 4/3, tại điểm giao, nhận quân số 6 tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao xã Gia Lâm (TP Hà Nội) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Điểm giao, nhận quân số 6 gồm 11 xã, phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Đông Anh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh. (Ảnh: Trọng Phú)

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng nhiều đại biểu đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2026 tại điểm giao, nhận quân số 6.

Tại Lễ giao, nhận quân, Đại úy Nguyễn Văn Chè (69 tuổi, từng công tác tại Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) bày tỏ xúc động, tự hào khi tiễn cháu nội là Nguyễn Công Vinh lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đại úy Nguyễn Văn Chè chia sẻ: "Hai vợ chồng tôi đều phục vụ trong quân ngũ và nay đã về hưu, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Giờ đây tôi rất vinh dự và xúc động khi có con cháu lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha anh. Chúng tôi rất tự hào, hi vọng cháu sẽ trưởng thành, trở thành một đồng chí công an phục vụ tốt cho Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Năm 2026, Hà Nội có 4.721 công dân lên đường nhập ngũ (trong đó Quân đội 4.000, Công an 721 công dân). Hơn 2.428 công dân xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ (chiếm hơn 60%; trong năm nay, công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 30%, có 164 đồng chí là đảng viên).

Tại điểm giao, nhận quân số 6, tổng cộng 440 thanh niên, đoàn viên thanh niên ưu tú đã tự tin vững bước lên đường để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc với khí thế và quyết tâm cao.

Một tân binh vẫy tay chào gia đình, người thân trước khi lên đường.

Hàng nghìn người dân tại các phường xã Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Đông Anh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh... đã đến điểm giao, nhận quân từ sớm để tiễn con em của họ lên đường thực hiện nghĩa vụ.

Một cô gái tại xã Gia Lâm bịn rịn tiễn người thân lên đường.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thành phố Hà Nội luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao về công dân nhập ngũ; chất lượng công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đứng đầu toàn quốc.

Bộ Tư lệnh Thủ đô nhấn mạnh: Các công dân con em của Thủ đô lên đường nhập ngũ luôn phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, truyền thống của địa phương; truyền thống “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, chiến đấu anh dũng, kiên cường của các thế hệ ông cha đi trước, truyền thống “3 sẵn sàng” của Thanh niên Thủ đô

Các thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ trong vòng tay chào mừng của người dân.