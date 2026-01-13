Giới thiệu 122 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI chuyên trách ở Trung ương

Sáng 13-1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương, thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách 122 người được ủy ban thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương. Ảnh: Phạm Thắng

Hội nghị đã nghe phổ biến về các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; các trường hợp không được ứng cử; danh sách trích ngang 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

Ngoài các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi được quy định tại Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, qua nghiên cứu hồ sơ và đối chiếu các quy định về tiêu chuẩn, các cử tri cho rằng các ứng viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, sức khỏe và mức độ tín nhiệm.

Đối với các ứng viên được giới thiệu tái cử, các cử tri cho rằng đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự cống hiến qua một hoặc nhiều nhiệm kỳ Quốc hội, đóng góp rất hiệu quả, trách nhiệm, quyết liệt góp phần vào thành công của các nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ.

Đối với các ứng viên được giới thiệu ứng cử lần đầu, cử tri nhận thấy đều là lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị tham mưu giúp việc, đã có cống hiến nhiều năm trong vai trò của mình, có đầy đủ hiểu biết, kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội, có đầy đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng các điều kiện đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Cử tri tin tưởng những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trúng cử, trở thành những người đại biểu đại diện xứng đáng cho cử tri cả nước, đóng góp trí tuệ và bản lĩnh của mình vào công việc chung của Quốc hội và sự nghiệp phát triển đất nước.

Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách gồm 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.