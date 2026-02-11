Hầm chui gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội thông xe, hình ảnh bất ngờ

Hầm chui gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội đã thông xe, hình ảnh bất ngờ

Mới đây, hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đã chính thức thông xe kỹ thuật. Hầm chui có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng.

Sau khi thông xe kỹ thuật, người dân có thể lưu thông qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng bằng hầm chui. Sau đó đi từ Kim Đồng tới khu đô thị Định Công và ngược lại.

Sau 2 ngày thông xe, sáng 11/2, PV Dân Việt có mặt tại hầm chui Kim Đồng và giờ cao điểm nhưng khá vắng phương tiện qua lại, trái ngược hẳn với những con đường khác ở Hà Nội dịp cận Tết Nguyên đán.

Nhiều người dân cho biết, chưa biết hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng đã thông xe, mặt khác không quen lộ trình mới nên vẫn đi đường cũ.

Hầm chui có 4 làn xe theo 2 chiều. Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 10/2 đến 31/3, đơn vị sẽ tổ chức phân luồng giao thông tạm cho các phương tiện lưu thông qua hầm chui và khu vực nút giao đường Giải Phóng – Kim Đồng – đường Vành đai 2,5 để phục vụ thi công đoạn còn lại thuộc dự án đường Vành đai 2,5.

Việc đi vào hoạt động hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đặc biệt khu vực này nằm ở tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía nam Hà Nội.

Bên trong hầm chui trưa ngày 11/2. Việc đi lại rất thoải mái, không ùn tắc, không đông xe, đèn trong hầm chui thắp sáng ngày đêm.

Tại các điểm giao cắt gần hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng và một đoạn dự án Vành đai 2,5 vừa thông xe cũng không xuất hiện tình trạng tắc đường. Người dân chỉ cần chờ khoảng 2 nhịp đèn là có thể lưu thoát.

Song song với việc thông xe kỹ thuật hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng, một phần đoạn đường thuộc dự án Vành đai 2,5 từ hầm chui tới khu đô thị Định Công (ngõ 192 Lê Trọng Tấn)cũng chính thức thông xe.

Việc thông xe kỹ thuật các tuyến đường mới của Thủ đô giúp giảm bớt áp lực giao thông ngày càng tăng.

Một số nhà dân trên địa bàn đường Định Công, gần ngõ 192 Lê Trọng Tấn đang chỉnh sửa lại nhà để đón Tết Nguyên đán 2026.

Hệ thống cây xanh, đèn điện dọc tuyến đường được trồng, lắp đặt.

Công nhân đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, trưa 11/2 trên dự án Vành đai 2.5 vừa thông xe. “Chúng tôi chia thành nhiều ca kíp, làm ngày đêm, thậm chí tới sáng sớm để thông xe trước dịp Tết Nguyên đán, các đoạn còn lại sẽ cố gắng xong trước tháng 3 năm nay”, một công nhân tại đây cho biết.

Do mới thông xe nên nhiều khu vực trên tuyến đường còn khá ngổn ngang, các biển báo chưa được lắp đặt hết.

Một số người còn đi ngược chiều, đỗ xe trên đường do vẫn giữ thói quen cũ. Hình ảnh trên đường Vành đai 2,5 đoạn qua khu đô thị Định Công, trưa ngày 11/2.

Máy móc tập kết để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ ngõ 192 Lê Trọng Tấn đến Đầm Hồng vẫn còn khá ngổn ngang.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ và sẽ hoàn thành trước ngày 31/3 năm nay.

Việc thông xe hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng và toàn bộ dự án đường Vành đai 2,5 có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình giao thông Thủ đô. Đây là dự án đã “nằm im” nhiều năm, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hà Nội, dự án đã hoàn thành các hạng mục quan trọng.