Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Cháy kho hàng trong khu dân cư ở TP HCM

Sự kiện: Thời sự

Đám cháy kéo dài hơn ba giờ tại kho hàng nhựa, mút xốp ở đường Phạm Thị Giây (huyện Hóc Môn cũ), khiến nhiều người dân hoảng loạn, chiều 11/2.

Khoảng 12h30, khói lửa phát ra từ nơi để các tấm pallet nhựa, mút xốp dùng trong điện lạnh của kho hàng rộng khoảng 1.000 m2 nằm trên đường Phạm Thị Giây, gần ngã 5 Trịnh Thị Miếng - Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh. Lúc này bên trong kho có người trông coi đã chạy ra ngoài hô hoán dập lửa.

Hiện trường đám cháy. Ảnh: Đình Văn

Hiện trường đám cháy. Ảnh: Đình Văn

Do bên trong chứa nhiều hàng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Bảy xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng tiến vào bên trong nhưng đám cháy phát ra nguồn nhiệt lớn, việc dập lửa khó khăn. Nhiều tốp chiến sĩ khác đã tìm cách chống cháy ra sang các ngôi nhà lân cận.

Ông Nhân, sống gần hiện trường, cho biết kho hàng thường nhập pallet, mút xốp về gia công. "Hàng hóa chất cao thành núi nên khi cháy bùng lên rất nhanh", ông Nhân nói.

Nhiều lực lượng được huy động tới dập lửa. Ảnh: Đình Văn

Nhiều lực lượng được huy động tới dập lửa. Ảnh: Đình Văn

Đến 15h30, hỏa hoạn vẫn chưa được khống chế. Lực lượng chức năng đã phong tỏa đoạn đường 500 m trước kho hàng để tích cực dập lửa.

TPHCM: Xe bồn chở chất lỏng bốc cháy dữ dội trong khu dân cư
TPHCM: Xe bồn chở chất lỏng bốc cháy dữ dội trong khu dân cư

Trưa nay (28/1), một xe bồn chở chất lỏng bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè, TPHCM, tạo cột khói đen bốc...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đình Văn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/02/2026 15:59 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN