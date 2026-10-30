Bố của Mr Pips thừa nhận việc tẩu tán 97 tỷ đồng sau khi con trai bị bắt

Tẩu tán gần trăm tỷ

Sáng 30/10, sau khi xét hỏi Shark Bình, Tòa hỏi đến bị cáo Phó Đức Thắng (bố của Mr Pips) liên quan đến hành vi “tẩu tán” tài sản.

Khai tại tòa, ông Thắng thừa nhận Viện kiểm sát kết tội là đúng. Bị cáo cho hay, không hề biết con trai phạm tội cho đến khi bị bắt.

Dù nhiều lần được Nam đưa tiền cho mua bất động sản nhưng ông Thắng cho rằng “đây là việc bình thường”, bởi thời điểm đó con chưa lập gia đình.

“Bị cáo khai đã rút tổng cộng 97 tỷ đồng từ 3 tài khoản ngân hàng, sau đó nhờ người thân trong gia đình, gồm các cháu, em và một số bạn bè, đồng nghiệp cất giữ. Trong quá trình điều tra, sau khi được cơ quan chức năng phân tích về hành vi của mình, bị cáo đã nhận thức được sai phạm và thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc”, bị cáo khai.

Đối với khoản 7 tỷ đồng đưa cho người cháu họ Phó Đức Tuấn (cựu công an, là bị cáo trong vụ án), ông Thắng không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của HĐXX nhưng khẳng định đây là một sai lầm lớn sau khi con trai bị bắt.

Theo ông Thắng trình bày, số tiền đưa cho người thân, bạn bè cất giữ, có một phần là tài sản hợp pháp của vợ chồng ông. Cụ thể, bị cáo khai đã bán 2 căn hộ tại Hà Nội, thu về tổng cộng 187 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo cho rằng có hơn 40 tỷ đồng thuộc sở hữu của vợ chồng mình.

Khi HĐXX yêu cầu làm rõ căn cứ chứng minh nguồn gốc số tiền trên, ông Thắng giải thích, năm 2020 vợ chồng ông mua một căn biệt thự tại quận 9 cũ (TP HCM). Đến tháng 5/2023, vợ chồng ông bán căn biệt thự này với giá 38 tỷ đồng. Ngoài khoản tiền bán nhà, gia đình có khoảng 2 tỷ đồng tiền mặt tích lũy. Đây là những cơ sở để xác định hơn 40 tỷ đồng trong tổng số tiền 187 tỷ đồng nói trên là tài sản của vợ chồng ông.

Đối với khoản tiền 100.000 USD ông Thắng đưa cho bị cáo Nguyễn Đăng Quang (cựu công an), để “chạy” kết luận giám định tâm thần cho Phó Đức Nam, ông Thắng cho hay, vào buổi trưa 30/10/2024, đúng ngày Nam bị bắt ông đến trụ sở công an tại TPHCM để xin gặp con trai.

Tại đây, ông nhận thấy Nam có biểu hiện bệnh nặng nên đã trình bày về hồ sơ bệnh án của con với cán bộ điều tra. Đến khoảng 3h hôm sau, Nam được đưa đến Bệnh viện Tâm thần tại TPHCM để thăm khám.

Theo ông Thắng lý giải, thấy con có dấu hiệu bệnh nên đã tìm đến Nguyễn Đăng Quang, nhờ giúp cho Nam được đi làm giám định tâm thần sớm.

Về hành trình đưa tiền cho Quang, ông Thắng cho biết thời điểm đó đang phải giải quyết nhiều công việc liên quan đến con trai bị bắt, ông không trực tiếp giao tiền mà nhờ một người cháu thực hiện.

Bị cáo Phó Đức Nam

Thấy có trách nhiệm khi con phạm tội

Ngoài trình bày về hành vi phạm tội, bị cáo Phó Đức Thắng cũng gửi lời xin lỗi đến những bị hại trong vụ án. Ông cho rằng với tư cách là người cha cũng phải chịu một phần trách nhiệm trước những việc làm sai trái của con trai.

Ông bày tỏ hối hận về hành vi của Phó Đức Nam cũng như những sai phạm của chính mình sau khi con trai bị bắt. "Cho phép bị cáo xin gửi lời xin lỗi sâu sắc, chân thành nhất đến tất cả các bị hại", ông Thắng nói.

Trước kết thúc xét hỏi, ông Thắng cho biết khi vụ án xảy ra, gia đình rơi vào hoàn cảnh rất “bi thảm”. Ông kính mong HĐXX xem xét hoàn cảnh, vai trò và hành vi phạm tội của bản thân để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhận mức án nhẹ nhất.

Cáo trạng xác định, ông Thắng không chỉ tẩu tán tài sản mà còn tìm cách “chạy tội” cho con bằng “kim bài miễn tội” là kết luận giám định tâm thần.

Hồ sơ cho thấy, hành vi của Nam là mấu chốt khởi phát mọi hành vi phạm tội của người thân. Nam khiến người tình cũng vướng lao lý, cha cũng bị khởi tố, mẹ cũng phạm tội “rửa tiền”. Cảnh sát điều tra mở rộng còn làm rõ cô ruột của Nam trốn thuế khi mua bán bất động sản liên quan đến bị cáo.

Rồi từ các “chân rết” như ông Thắng tiếp tục lôi kéo người cháu Phó Đức Tuấn (cựu công an) vướng lao lý; Phó Đức Tuấn tìm đến người anh em “cọc trèo” Nguyễn Đăng Quang (cựu công an) cùng chạy tội cho Nam nhưng kết quả đều ra tòa cùng nhau.