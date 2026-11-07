Bị hại tố nhân viên của Mr Pips sử dụng tên tuổi của Shark Bình để dụ dỗ họ vào đường dây lừa đảo

Phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỉ đồng hình thức sàn chứng khoán do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu đã diễn ra từ hôm 26/10 và hiện đang ở phần tranh luận.

Trước đó, viện kiểm sát căn cứ tài liệu, chứng cứ và quá trình xét hỏi công khai tại tòa, đủ cơ sở xác định các bị cáo có hành vi lừa đảo, rửa tiền nên đề nghị tòa phạt cả Mr Pips và Mr Hunter án tù chung thân. Cả hai bị cáo này đều thừa nhận phạm tội như quy kết.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị đề nghị từ 9 – 10 năm tù vì sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của mình để rửa tiền 318 tỉ đồng cho nhóm Mr Pips.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình nói tại tòa "số bị cáo đi tù rồi". Ảnh: X.A

Theo cáo trạng, Công ty Ngân Lượng cung cấp dịch vụ thanh toán được hưởng phí 1-2,5% giá trị giao dịch, cùng khoản phí 1.500 đồng mỗi giao dịch. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng không xác định chính xác tổng số tiền Shark Bình hưởng lợi từ hoạt động này.

Luật sư bào chữa cho Shark Bình đề nghị tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc bị cáo đã khắc phục khoảng 6 tỉ đồng và có 4 người con cần chăm sóc, giáo dục; gồm 2 cháu sinh đôi mới 2 tuổi.

Tranh luận lại, luật sư bảo vệ 8 bị hại có tổng thiệt hại 13,5 tỉ đồng cho rằng cần tăng nặng hình phạt với Shark Bình.

Các luật sư phân tính, vụ án lừa đảo không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn đẩy hàng nghìn gia đình vào bi kịch. Một số người mất khả năng trả nợ, rơi vào tuyệt vọng, thậm chí có ý định tự tử.

Theo luật sư, hình phạt không chỉ nhằm trừng trị mà còn phải đủ sức răn đe, ngăn những vụ lừa đảo tương tự. Do vậy, cần phân hóa trách nhiệm các bị cáo thành ba nhóm, dựa trên vai trò, mức độ tham gia, khoản hưởng lợi và việc khắc phục hậu quả.

Với hai người chủ mưu Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, luật sư cho rằng mức án chung thân viện kiểm sát đưa ra là phù hợp.

Tuy nhiên về dân sự, nhiều bị hại tham gia phiên tòa đã ký và nộp đơn chung, yêu cầu Mr Pips và đồng phạm bồi thường thêm khoản tiền tương ứng mức 20%/năm, tính trên số tiền bị chiếm đoạt.

Trong nhóm 10 bị cáo bị truy tố về tội “Rửa tiền”, gồm cả bố mẹ, họ hàng, bạn gái của Mr Pips, luật sư của bị hại đề nghị xem xét kỹ hơn trách nhiệm của từng người, đặc biệt là Nguyễn Hòa Bình.

Theo luật sư, mức án 9-10 năm tù viện kiểm sát đề nghị với Shark Bình chưa tương xứng khi xem xét đầy đủ vai trò, mức độ tham gia, thái độ tại tòa và việc khắc phục hậu quả. Luật sư đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 10-12 năm tù.

Mr Pips nhận tội, xin cho bố hoặc mẹ mình không bị án tù để "một người ở ngoài chăm lo hai người ở trong". Ảnh: X.A

Tại phiên tòa, một số bị hại khai nhân viên trong đường dây Mr Pips từng sử dụng tên tuổi Shark Bình, doanh nhân nổi tiếng trên truyền hình và trong giới khởi nghiệp, để tạo lòng tin.

Họ giới thiệu việc chuyển tiền qua Ví Ngân Lượng của Shark Bình là đáng tin cậy và một bị hại cho biết đã mất hơn 5 tỉ đồng vào đường dây của Mr Pips, trong đó hơn 4 tỉ đồng được nạp qua ví điện tử này.

Đề nghị xem xét lại vai trò của nhóm “Đầu tư rượu vang”

Nội dung khác được các luật sư tập trung tranh luận là hành vi, vai trò và trách nhiệm hình sự của bị cáo Nguyễn Thanh Phong, người bị cáo buộc tham gia giúp sức cho Phó Đức Nam thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cơ quan công tố, giai đoạn 2021 đến 2023, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn (cùng là cựu công an) và Nguyễn Bá Sơn (luật sư) biết Phó Đức Nam thực hiện hành vi lừa đảo nhưng vẫn lập “Tổ tư vấn”, hướng dẫn cách làm việc nhằm tránh bị khách hàng khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý.

Khi nhân viên trong hệ thống bị khiếu kiện, nhóm này tìm hiểu thông tin từ các cơ quan chức năng để tư vấn cách thức đối phó. Đổi lại, Mr Pips trả công định kỳ cho nhóm với tổng số tiền hơn 6,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thanh Phong còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc góp vốn mua bất động sản tại Tây Ninh.

Trình bày quan điểm bào chữa, luật sư của Nguyễn Thanh Phong viện dẫn lời khai của Phó Đức Nam tại phiên tòa, theo đó Nam khai chưa từng nói với Phong về việc sử dụng các sàn giao dịch để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Phong cũng chưa từng đến các văn phòng kinh doanh do Nam điều hành.

Đối với cáo buộc tham gia “Tổ tư vấn”, luật sư cho rằng những trao đổi giữa Phó Đức Nam với Nguyễn Bá Sơn và Phạm Trường Sơn được thực hiện riêng rẽ, không có sự tham gia của Nguyễn Thanh Phong.

Liên quan đến nhóm Telegram mang tên “Đầu tư rượu vang”, luật sư cho rằng chưa có dữ liệu tin nhắn chứng minh nhóm này được thành lập nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo.

Vụ án có 188 bị cáo, được chia ra xét xử trực tiếp ở tòa và trực tuyến từ trại tạm giam.

Luật sư cũng dẫn lại lời khai của Phó Đức Nam trước đó. Trước tòa, Nam cho rằng không thành lập “Tổ tư vấn”, không phân chia chức danh tổ trưởng, tổ phó mà chỉ nhờ một số người tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến việc đăng ký giấy phép hoạt động và trả tiền cho công việc này.

Hồ sơ cũng không có dữ liệu trích xuất được từ nhóm “Đầu tư rượu vang” để chứng minh có tồn tại thỏa thuận, trao đổi công việc của tổ tư vấn. Mr Pips cũng không nhắn tin trên nhóm để nhờ Phong công việc.

Luật sư cho rằng, Phó Đức Nam đã khai tại tòa chỉ nhờ Bá Sơn làm luật sư bào chữa cho một số vụ việc nhân viên bị khiếu nại, khiếu kiện và nhờ Trường Sơn liên hệ để tìm hiểu thông tin nhưng Trường Sơn nói không hỏi được.

Tại phiên xét hỏi ngày 31/10, Nam xác nhận: “Anh Phong chưa từng làm gì cho tôi, ngoại trừ 1 lần chuyển cho tôi số điện thoại của Nguyên, sau này làm cho Trung tâm quản trị rủi ro”.

Khi bị hỏi về vai trò của những người trong tổ tư vấn này, Nam xác nhận rằng không có các anh Trường Sơn, Bá Sơn và Phong, hoạt động lừa đảo của Nam cũng diễn ra và hoàn thành trước hoặc sau khi có các anh.

Từ những căn cứ trên, luật sư của bị cáo Phong đề nghị tòa xem xét, đánh giá lời khai, tài liệu chứng cứ khác để xác định thân chủ của mình không phạm tội như quy kết.