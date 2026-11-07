Nhiều người họ hàng của gia đình Mr Pips tự nguyện mang tiền đến nộp

Đề nghị trả nhiều tài sản

Chiều 6/11, bào chữa cho bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (là bố mẹ của Mr Pips), luật sư cho rằng hai vị thân chủ không biết cụ thể công việc của con, cũng không biết nguồn tiền dùng mua bất động sản có được từ hành vi phạm tội.

Theo luật sư, năm 15 tuổi Phó Đức Nam du học Singapore và về TP HCM sống tự lập. Vợ chồng ông Thắng ít trò chuyện về công việc nên chỉ biết con trai làm cho công ty nước ngoài, không rõ thu nhập hay hoạt động cụ thể.

Đến năm 2022, khi hình con xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, hai vợ chồng gặng hỏi. Nam trả lời đang cùng bạn bè xây dựng sàn chứng khoán phái sinh, có đội ngũ luật sư tư vấn pháp lý và văn phòng tại TP HCM.

Luật sư cho rằng ông Thắng và bà Liễu đều làm trong ngành y tế, không hiểu biết về đầu tư chứng khoán quốc tế nên tin lời con. Khi được cơ quan điều tra mời làm việc, cả hai đã khai báo và nộp lại toàn bộ tài sản liên quan.

Luật sư đánh giá hành vi của hai bị cáo xuất phát từ quan hệ tình thân. Bởi thời điểm đó, các bị cáo nghĩ đơn giản con trai chưa lập gia đình nên bố mẹ đứng tên tài sản giúp là việc bình thường. Từ đó, Luật sư đề nghị HĐXX cho ông Thắng và bà Liễu hưởng án treo.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, vợ chồng ông Thắng cho rằng nhiều tài sản đang bị thu giữ, phong tỏa là tài sản riêng của hai người, gồm tiền mặt, vàng, bất động sản, tài khoản ngân hàng và ô tô.

Theo luật sư, trong số tài sản đó có 34 lượng vàng SJC là thân chủ tự tiết kiệm để mua. Khi Nam bị bắt, hai người mang số vàng này cùng tiền, vàng khác đến gửi người thân. Luật sư cho rằng 34 lượng này không liên quan đến hành vi phạm tội của Nam và đề nghị được trả lại.

Với chiếc Lexus RX450H đang bị thu giữ, luật sư cho biết ông Thắng mua tháng 4/2021 với giá 5 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng là tiền của hai vợ chồng, còn 2 tỷ đồng do Nam cho. Cơ quan điều tra đã xác định khoản 2 tỷ đồng này không phải tiền do phạm tội mà có.

Do đó, về dân sự, các luật sư đề nghị HĐXX hủy lệnh tạm dừng giao dịch đối với 9 bất động sản; trả lại 40,8 tỷ đồng tiền mua hai căn hộ tại Hà Nội; số tiền trong các tài khoản ngân hàng cá nhân; 34 lượng vàng SJC và ô tô Lexus RX450H cho vợ chồng ông Thắng, bà Liễu.

Phó Đức Nam bị cảnh sát dẫn giải đến tòa.

Đưa mẹ già 85 tuổi ra ngân hàng để đứng tên sổ tiết kiệm 15 tỷ đồng

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 31/10/2024, ngay khi nhận được thông tin con trai bị khởi tố và bắt giữ, bố mẹ Mr Pips đã nhanh chóng tẩu tán tài sản.

Bị cáo Phó Đức Thắng rút toàn bộ 85 tỷ đồng tiền mặt từ 4 sổ tiết kiệm, gửi người thân và đồng nghiệp. Trong đó, ông giao cháu ruột 45 tỷ, đồng nghiệp 20 tỷ, giao em đồng hao 20 tỷ đồng và đưa cho cháu họ giữ hộ hơn 2,4 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Liễu đến các chi nhánh ngân hàng rút sạch 30 tỷ đồng từ 4 sổ tiết kiệm, sau đó mua 500.000 USD cùng 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ được bà Liễu cất vào một valy và 2 ba lô có khóa mã số.

Bà gửi valy chứa 500.000 USD, 240 miếng vàng SJC và 500 triệu đồng tiền mặt tại nhà cháu gái; gửi cháu ruột chiếc balo chứa 5,7 tỷ đồng tiền mặt, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD.

Bà Liễu còn đưa mẹ đẻ 85 tuổi đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm 15 tỷ đồng đứng tên bà cụ.

Tuy nhiên, việc tẩu tán tài sản của gia đình Mr Pips không thể qua mắt cơ quan chức năng. Quá trình khám xét, cơ quan tố tụng phát hiện và thu giữ toàn bộ chiếc valy cùng 2 balo, phong tỏa tài khoản tiết kiệm bà Liễu gửi nhờ mẹ ruột. Nhiều người anh em, họ hàng của gia đình này cũng tự nguyện mang tiền đến nộp cơ quan điều tra sau khi vụ việc bị phanh phui, do đều nhận thức là tiền bất chính, "giữ hộ".

Ngoài ra, 32 bất động sản đứng tên người thân và các công ty bình phong của Nam cũng bị kê biên cùng bộ sưu tập xe, đồng hồ, trang sức.

Với hành vi nêu trên, bố mẹ của Phó Đức Nam đều bị xét xử với cáo buộc "Rửa tiền".