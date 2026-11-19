Bị cáo Chiến, 39 tuổi, dự kiến bị TAND khu vực 4, Hà Nội xét xử công khai ngày 25/11 về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. 7 bị hại được mời tới tòa.

Cú tông đẩy ôtô đi khoảng 10 m

Theo cáo trạng, khoảng 23h25 ngày 25/3, Chiến lái chiếc Lexus RX300 trên đường Trung Kính, hướng về Xuân Thủy.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính – Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, chiếc Lexus bất ngờ va chạm với ôtô VF6 của anh Trung đang dừng chờ đèn đỏ, đẩy đi khoảng 10 m. Sau đó, xe của Chiến tiếp tục di chuyển, lao sang phần đường ngược chiều và va chạm 4 ôtô, một xe máy rồi lật ngửa, xoay vòng tròn giữa đường Trung Kính.

Tai nạn khiến hai người bị thương, trong đó một tài xế xe ôm công nghệ bị gãy chân và tay.

Tại hiện trường, xe Lexus nằm ở làn giữa đường Trung Kính, bung túi khí, phần đầu vỡ toác. Tài xế mắc kẹt bên trong, được người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài. Các ôtô khác bị móp phần đầu và đuôi, mảnh vỡ vương vãi trên hiện trường khoảng 300 m2.

Tổng giá trị thiệt hại của các phương tiện bị đâm được xác định 384 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn đêm 25/3. Ảnh: Việt Quốc

Không có nồng độ cồn, chất kích thích

Một chi tiết được cơ quan điều tra làm rõ là kết quả kiểm tra cho thấy bị cáo Chiến không có nồng độ cồn, không phát hiện chất kích thích trong cơ thể tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Chiến điều khiển ôtô khi "mệt và buồn ngủ" không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, dẫn đến va chạm với các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ.

Về trách nhiệm dân sự, cáo trạng ghi nhận bị cáo Chiến cùng gia đình đã mua lại một ôtô bị hỏng với giá 220 triệu đồng; bồi thường 170 triệu đồng cho một chủ ôtô; đền bù việc sửa chữa cho 2 ôtô còn lại.

Khách trên chiếc taxi bị tổn hại 23% sức khỏe, nhận bồi thường 150 triệu đồng, hãng xe cũng đã được bồi thường 30 triệu đồng... Những người này không có yêu cầu bồi thường gì thêm, có đơn xin giảm nhẹ cho Chiến.

Người bị thương nặng nhất, 76% sức khỏe, khi đó điều khiển xe máy. Nạn nhân hiện yêu cầu 2,1 tỷ đồng gồm chi phí điều trị phục hồi, thiệt hại tài sản và thu nhập mất lâu dài, song Chiến chưa bồi thường với lý do số tiền quá lớn không thể đáp ứng.