Luật sư của bị hại đề nghị tăng hình phạt Shark Bình lên 10-12 năm tù

Sau gần 3 ngày TAND Hà Nội dành cho hơn 200 luật sư bào chữa cho 188 bị cáo, chiều 6/11, phiên xử chuyển sang phần trình bày của luật sư bảo vệ quyền lợi các bị hại.

Bảo vệ nhóm 8 bị hại có tổng thiệt hại 13,5 tỷ đồng, luật sư đồng tình với VKS rằng vụ lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn đẩy hàng nghìn gia đình vào bi kịch. Một số người mất khả năng trả nợ, rơi vào tuyệt vọng, thậm chí có ý định tự tử.

Theo luật sư, hình phạt không chỉ nhằm trừng trị mà còn phải đủ sức răn đe, ngăn những vụ lừa đảo tương tự.

Đề nghị tăng mức án Shark Bình lên 10-12 năm tù

Luật sư đề nghị phân hóa trách nhiệm các bị cáo thành ba nhóm, dựa trên vai trò, mức độ tham gia, khoản hưởng lợi và việc khắc phục hậu quả.

Với hai người chủ mưu Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, luật sư cho rằng mức án chung thân VKS đề nghị đối với mỗi người là phù hợp.

Tuy nhiên, trong nhóm 10 bị cáo bị truy tố về tội Rửa tiền, gồm nhiều người thân của Mr Pips, luật sư đề nghị xem xét kỹ hơn trách nhiệm của từng người, đặc biệt là CEO Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Theo luật sư, mức án 9-10 năm tù VKS đề nghị với Shark Bình chưa tương xứng khi xem xét đầy đủ vai trò, mức độ tham gia, thái độ tại tòa và việc khắc phục hậu quả. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 10-12 năm tù.

Theo cáo buộc, Shark Bình cùng hai cấp dưới đã tiếp tay rửa 320 tỷ đồng cho Mr Pips thông qua Ví Ngân Lượng. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán được hưởng phí 1-2,5% giá trị giao dịch, cùng khoản phí 1.500 đồng mỗi giao dịch. Tuy nhiên, cáo trạng không xác định chính xác tổng số tiền Shark Bình trực tiếp hưởng lợi từ hoạt động này.

Cơ quan công tố ghi nhận Công ty Ngân Lượng đã nộp 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo Bình.

Tại phiên tòa, một số bị hại khai nhân viên trong đường dây Mr Pips từng sử dụng tên tuổi Shark Bình, doanh nhân nổi tiếng trên truyền hình và trong giới khởi nghiệp, để tạo lòng tin. Họ giới thiệu việc chuyển tiền qua Ví Ngân Lượng của Shark Bình là đáng tin cậy. Một bị hại cho biết đã mất hơn 5 tỷ đồng, trong đó hơn 4 tỷ đồng được nạp qua ví điện tử này.

Trước đó, luật sư bào chữa cho Shark Bình đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc bị cáo đã khắc phục 5,7 tỷ đồng và có 4 người con cần chăm sóc, giáo dục. Hai con sinh đôi của bị cáo mới 2 tuổi. Luật sư mong thân chủ được hưởng mức án nhẹ để sớm trở về chăm sóc các con và làm lại cuộc đời.

Khoảng 200 luật sư tham dự phiên tòa, bảo vệ bị hại và bào chữa cho bị cáo. Ảnh: Hoàng Giang

'Hưởng hàng tỷ đồng, nộp lại vài chục triệu không thể coi là tích cực khắc phục'

Với nhóm đồng phạm tích cực gồm các trưởng vùng, trưởng văn phòng và quản lý trong đường dây lừa đảo, luật sư đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng vai trò và khoản hưởng lợi.

Theo luật sư, đây là những người trực tiếp thực hiện, giúp sức hoặc tích cực xúi giục hành vi phạm tội; tham gia tuyển dụng, quản lý nhân viên, thúc đẩy nhà đầu tư nạp tiền và duy trì hoạt động chiếm đoạt.

Vì vậy, chức danh được giao hay lời khai tự nhận "chỉ là người làm thuê, không biết công ty lừa đảo" không thể là căn cứ duy nhất để đánh giá trách nhiệm.

Luật sư đặc biệt nhấn mạnh việc khắc phục hậu quả phải thực chất, tương xứng với số tiền đã hưởng lợi. Ông dẫn trường hợp ba bị cáo thuộc nhóm này được Mr Pips trả 2-3 tỷ đồng tiền lương, thưởng nhưng mới nộp lại vài chục triệu đồng.

Theo luật sư, việc hưởng lợi hàng tỷ đồng nhưng chỉ nộp lại khoản tiền rất nhỏ không thể mặc nhiên được xem là tích cực khắc phục hậu quả, bởi có thể chỉ "mang tính chất đối phó".

Ngược lại, với nhóm đồng phạm thứ yếu, bị lôi kéo, có vai trò hạn chế và tích cực khắc phục hậu quả, luật sư đề nghị HĐXX xem xét khoan hồng đặc biệt.

Theo ông, nhiều người trong nhóm này còn trẻ, thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống nên bị cuốn vào hoạt động phạm tội. Một số người chỉ giữ vai trò thứ yếu, thành khẩn khai báo, tích cực nộp lại tiền, thậm chí nộp nhiều hơn khoản đã hưởng lợi.

Luật sư cho rằng những trường hợp này cần được tạo cơ hội làm lại cuộc đời. Ông cũng đồng tình với việc xem xét hoàn cảnh đặc biệt của các gia đình có nhiều người cùng bị xét xử, như vợ chồng, anh em hoặc cha mẹ và con cái.

Theo luật sư, một bản án thuyết phục không chỉ nằm ở hình phạt dành cho những người cầm đầu mà còn phải bảo đảm quyền lợi của bị hại và tạo cơ hội hoàn lương cho những người xứng đáng.

Đề nghị sớm trả lại tiền cho bị hại

Bên cạnh việc phân hóa trách nhiệm hình sự, luật sư đề nghị có biện pháp để các bị hại sớm nhận lại tiền sau khi bản án được tuyên.

Theo ông, phần lớn thân chủ sống xa Hà Nội, nhiều người ở miền Nam, nên việc thu hồi và hoàn trả tài sản cần được thực hiện kịp thời, tránh kéo dài thêm khó khăn cho họ.

Luật sư cũng đề cập tình trạng nhiều nhà đầu tư chỉ biết vụ án được đưa ra xét xử khi đọc báo, không kịp đăng ký để được xác định tư cách bị hại và yêu cầu giải quyết quyền lợi trong giai đoạn này.

Thay mặt những người này, luật sư cảm ơn cơ quan tố tụng đã kiến nghị tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án, tạo cơ hội xem xét quyền lợi cho những người chưa được giải quyết trong vụ án hiện tại.

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục làm việc.