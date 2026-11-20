Bức ảnh gia đình APEC ngày 19/11. (Ảnh: AP)

Ngày 19/11, lãnh đạo của 21 nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tập trung tại sự kiện chụp “ảnh gia đình” truyền thống, trước khi bắt đầu Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trước đó đã có nhiều người chú ý đến vấn đề ai sẽ đứng cạnh ai, cũng như liệu có nhà lãnh đạo nào không tham gia sự kiện hay không, trong bối cảnh quan hệ giữa một số nền kinh tế thành viên với Nga còn căng thẳng.

Tuy nhiên, trong 15 giây, các nhà lãnh đạo đã gác lại những bất đồng vì mục đích ngoại giao, quàng trên vai những chiếc khăn lụa màu đỏ và xanh do nước chủ nhà Trung Quốc trao tặng, rồi hướng về phía máy ảnh.

Các nhà lãnh đạo đã có buổi tổng duyệt vào tối hôm trước, với bức ảnh tập thể được chụp tại tiệc chiêu đãi APEC.

Mặc dù một số nhà lãnh đạo thay đổi vị trí đứng trong buổi chụp ảnh chính thức vào ngày 19/11, nhưng thông điệp rõ ràng nhất đến từ những người giữ nguyên vị trí.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - nước chủ nhà của hội nghị, đứng ở chính giữa hàng đầu, bên trái ông là Tổng thống Mỹ Donald Trump và bên phải là Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống Hàn Quốc đứng bên trái Tổng thống Trump.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay từng nhà lãnh đạo khi họ lần lượt bước vào khu vực chụp ảnh. Sau đó, ông Tập bước vào vị trí trung tâm và các nhà lãnh đạo giữ nguyên tư thế trong 15 giây, khi máy ảnh liên tục chớp sáng.

Mặc dù ban tổ chức hội nghị thường sắp xếp vị trí đứng của các nhà lãnh đạo kết hợp nguyên tắc Troika và thứ tự bảng chữ cái, nhưng cách bố trí này có thể có thay đổi.

Nguyên tắc Troika (cơ chế Bộ ba luân phiên) là nguyên tắc bố trí vị trí các nhà lãnh đạo trong một số hoạt động chính thức của APEC.

Theo đó, ba lãnh đạo đại diện cho nền kinh tế chủ nhà của ba năm liên tiếp gồm: chủ nhà năm trước, chủ nhà năm hiện tại, và chủ nhà năm tiếp theo được ưu tiên bố trí ở vị trí trung tâm hàng đầu trong ảnh chụp chung.

Lãnh đạo nền kinh tế chủ nhà hiện tại đứng ở chính giữa, hai bên là lãnh đạo chủ nhà nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ tiếp theo. Cơ chế này không chỉ thể hiện vai trò trung tâm của nước chủ nhà mà còn đề cao tính kế thừa, liên tục và phối hợp trong tiến trình điều hành, tổ chức các hoạt động của APEC.

Đây là nguyên tắc được đề cập trong hướng dẫn tổ chức và truyền thông của APEC, tuy nhiên không mặc nhiên áp dụng bắt buộc đối với mọi hoạt động chụp ảnh tập thể.

Năm nay, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng ở hai bên lãnh đạo chủ nhà được đánh giá là điều phù hợp, xét đến cuộc gặp ba bên mang tính lịch sử giữa họ vào chiều 19/11.