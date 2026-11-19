Chiều 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu cuộc hội đàm ba bên mang tính lịch sử tại Biệt thự Kylin (Thâm Quyến, Trung Quốc). (Ảnh: AP)

Cuộc hội đàm thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế, vì một hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ là sự kiện chưa từng có tiền lệ trong thời hiện đại. (Ảnh: AP)

Theo đài truyền hình CCTV của Trung Quốc, cuộc hội đàm kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Trong đó, các nhà lãnh đạo được cho là đã thảo luận về những vấn đề quan trọng, bao gồm cả giải trừ vũ khí hạt nhân. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu khai mạc tại cuộc họp ba bên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga, Trung Quốc và Mỹ “cùng gánh vác trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”. (Ảnh: AP)

“Các quốc gia chúng ta có nhiều lợi ích chung trong việc giải quyết các xung đột khu vực, trong đó rõ ràng bao gồm cả cuộc xung đột tại Ukraine”, ông Putin nói. (Ảnh: AP)

Một trong những thông điệp đáng chú ý của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ba bên là lời nhấn mạnh của ông rằng vũ khí hạt nhân cần phải bị cấm và tiêu hủy hoàn toàn. (Ảnh: AP)

“Vũ khí hạt nhân giống như ‘thanh gươm Damocles’ treo lơ lửng. Chúng cần phải bị cấm toàn diện và loại bỏ hoàn toàn, với mục tiêu cuối cùng là xây dựng một thế giới không còn vũ khí hạt nhân”, ông Tập nhấn mạnh. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang vạch ra một “hướng đi khác biệt” trong chính sách đối ngoại thông qua việc lần đầu tiên có cuộc gặp chung với những người đồng cấp từ Nga và Trung Quốc. (Ảnh: AP)

“Với tư cách là nguyên thủ của ba trong số những quốc gia lớn nhất thế giới, chúng ta có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì các cuộc đối thoại cởi mở, tôn trọng và hiệu quả về những vấn đề không chỉ tác động đến người dân của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến toàn cầu”, ông Trump phát biểu. “Trước đây, các nhà lãnh đạo thường tránh đối thoại với những quốc gia mà họ có bất đồng. Chúng tôi thì chọn cách ngược lại, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào hướng đi đó”. (Ảnh: AP)

Báo giới theo dõi cuộc gặp thượng đỉnh qua màn hình. (Ảnh: AP)

Kết thúc cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường rời Thâm Quyến về nước. (Ảnh: AP)