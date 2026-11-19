Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), tối 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chủ trì.

Trước khi diễn ra tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã đón và chụp ảnh chung với lãnh đạo các nền kinh tế APEC và khách mời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC chụp ảnh chung. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu tại chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chào đón nồng nhiệt đến lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, đại biểu khách mời.

Ông chia sẻ đổi mới sáng tạo là động lực tạo nên sức sống cho thành phố Thâm Quyến, trong khi hợp tác chính là cội nguồn sức mạnh của nơi này. Thành công của Thâm Quyến cũng là hình ảnh thu nhỏ của công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc, đồng thời là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng cởi mở, đổi mới sáng tạo và hợp tác là những nét đặc trưng của APEC kể từ khi thành lập. APEC đã nắm bắt được nhịp đập của thời đại và dẫn dắt tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, đưa châu Á - Thái Bình Dương trở thành khu vực năng động nhất và là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, trong cuộc họp vào ngày mai, lãnh đạo các nền kinh tế sẽ thảo luận về các bước đi nhằm mở rộng sự cởi mở lẫn nhau, tìm kiếm các lộ trình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, cũng như mở rộng cơ hội hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.