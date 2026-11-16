Phán quyết đối với dàn siêu xe, đồng hồ xa xỉ và hàng trăm kg vàng thu giữ trong vụ Mr Pips

Nhiều người thân của Mr Pips lĩnh án nặng

Chiều 16/11, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án tù chung thân với Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). 186 bị cáo khác trong vụ án cũng bị phạt từ 36 tháng tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù.

Như bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu công an, anh trai của Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái Mr Pips) bị phạt tổng mức án 14 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”

Phạt bị cáo Phó Đức Tuấn (cựu công an, anh họ Mr Pips) lĩnh mức án 3 năm tù tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (mợ của Mr Pips) lĩnh tổng mức án 6 năm tù cho hai tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.

Phạt bị cáo Nguyễn Bá Sơn (Luật sư) bị phạt mức án 7 năm tù và Phạm Trường Sơn (cựu công an) lĩnh 6 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...

Về trách nhiệm dân sự trong vụ án, HĐXX buộc Mr Pips bồi thường 822 tỷ đồng tương ứng 2/3 số tiền chiếm đoạt; Mr Hunter bồi thường 510 tỷ đồng, tương ứng 1/3 số tiền chiếm đoạt; các bị cáo còn lại phải bồi thường trong phạm vi tiền lương, thưởng đã nhận khi tham gia đường dây, tổng cộng khoảng 297 tỷ đồng.

Mr Pips trước giờ tuyên án.

Có thêm 115 người gửi đơn tố giác trước giờ toà tuyên án

Để bảo đảm thi hành án, tòa quyết định tiếp tục kê biên 74 bất động sản. Những tài sản còn lại được chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nguồn gốc. Ngoài ra, 35 ô tô, 7 xe mô tô, 36 túi, ví và 60 đồng hồ hàng hiệu cùng hàng trăm kg vàng của Mr Pips với đồng phạm tiếp tục bị thu giữ.

Trước giờ tuyên án, Tòa cho biết tiếp tục nhận 115 trường hợp gửi đơn tố giác. Do giới hạn xét xử và chưa đủ căn cứ xác định những người gửi đơn có phải bị hại hay không, HĐXX không đưa họ tham gia tố tụng trong vụ án này.

Toàn bộ đơn cùng tài liệu liên quan được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để giải quyết trong giai đoạn hai. Tòa đề nghị những người cho rằng mình là bị hại liên hệ cơ quan điều tra để bảo đảm quyền lợi.

HĐXX cũng kiến nghị đẩy nhanh điều tra giai đoạn hai, làm rõ hành vi của nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng và những người có dấu hiệu che giấu, chứa chấp, rửa tiền, nhằm xử lý triệt để vụ án và thu hồi tài sản.

HĐXX đánh giá hành vi của Nam, Ngọ và đồng phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm sức khỏe, tinh thần, tài sản của các bị hại, làm xáo trộn cuộc sống và ảnh hưởng đến hạnh phúc, tương lai của nhiều gia đình.

Với nhóm bị cáo là nhân viên dưới quyền Nam và Ngọ, tòa xác định "mỗi người là một mắt xích quan trọng", hành vi của người trước tạo tiền đề cho người sau phạm tội. Những người này tiếp nhận ý chí của cấp trên, cùng tham gia các công đoạn nhằm "quây" nạn nhân vào vòng xoáy lừa đảo.

Trong những ngày xét xử, phiên tòa làm rõ thủ đoạn lừa đảo kéo dài của Nam và đồng phạm, cùng những thiệt hại, bi kịch mà các bị hại phải gánh chịu. Với vai trò chủ mưu, Nam, Ngọ bị xác định phải chịu trách nhiệm số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Để hợp thức hóa dòng tiền, Nam cùng người nhà mua hàng chục bất động sản, vàng, ngoại tệ, xe sang và nhiều đồ xa xỉ. Tổng số tiền bị cáo buộc rửa là 561 tỷ đồng.

Lê Khắc Ngọ cũng rửa tiền hơn 300 tỷ đồng vào vàng, bất động sản và mua tiền USD.