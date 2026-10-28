Bị hại vụ “ông trùm” Mr Pips sốc và ngã quỵ khi thấy bị cáo bị dẫn giải tới tòa

Sáng 28-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô đặc biệt lớn do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu. 188 bị cáo trong vụ án bị truy tố nhiều tội danh, trong đó có tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trả lờ thẩm vấn tại tòa, bị cáo Lý Thị Khuyến (một Leader trong hệ thống của Mr Pips) thừa nhận hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình” bị truy tố. Theo đó, Viện kiểm sát đang truy tố bị cáo này tham gia lừa đảo 9 vụ với tổng số tiền hơn 47,5 tỷ đồng và được hưởng lợi bất chính hơn 2,3 tỷ đồng.

Hai nữ bị cáo trong vụ án bị dẫn giải tới phiên tòa

Bị cáo Khuyến khai làm việc tại hệ thống của Mr Pips từ khi mới tốt nghiệp Cao đẳng Dược nhưng “không tìm hiểu” xem đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực nào. Bị cáo xin tòa xem xét việc “hiểu biết pháp luật kém”.

Chủ tọa Trần Nam Hà ngắt lời và cho hay: “Trình độ văn hóa THPT, tốt nghiệp cao đẳng Dược, đừng nói hiểu biết kém” và yêu cầu bị cáo khai về việc đã kêu gọi bao nhiêu nhà đầu tư và được hưởng bao nhiêu tiền thu lợi bất chính.

Khuyến trả lời, khi làm nhân viên Sale, cô ta nhận lương cứng 6,5 triệu đồng/tháng, kèm hoa hồng 1 – 2% số tiền huy động được. Khi làm Leader, bị cáo được hưởng thêm 1,5% tiền huy động được từ nhóm nhân viên Sale dưới quyền.

Nữ bị cáo khai thêm, nhiệm vụ của mình khi “kêu gọi đầu tư” là liên hệ với các bị hại qua Zalo, mạng xã hội; hướng dẫn họ đăng nhập vào web rồi nạp tiền. Nếu các bị hại muốn rút tiền, Khuyến cũng hướng dẫn họ. Tuy nhiên, bị cáo không khai báo cụ thể về quá trình này.

Chủ tọa nêu, cơ quan công an đã tách hồ sơ để điều tra giai đoạn 2 của vụ án nên yêu cầu: “Các bị cáo thận trọng trong việc khai báo của mình”. Thẩm phán cũng yêu cầu Lý Thị Khuyến trả lời, có bao giờ “đánh cháy” tài khoản của khách hay không.

Bị cáo đáp, có một số trường hợp sẽ “đánh cháy” nhưng vẫn có trường hợp sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng rút tiền.

Trước việc bị cáo khai báo thiếu thành khẩn, chủ tọa kêu gọi: “Có bị hại nào từng làm việc, được Lý Thị Khuyến hướng dẫn đầu tư hay không?”. Lập tức, một phụ nữ giơ tay và được phát biểu.

Bị hại này là nữ, sinh năm 1983 và khẳng định “dù Khuyến có đi đâu, làm gì cũng không bao giờ quên” cô ta. Thậm chí vào ngày 26-10, khi khai mạc phiên tòa, bà có nhìn thấy Khuyến bị dẫn giải tới tòa và ngay khi thấy đã sốc, ngã quỵ ra đất.

Bị hại này khai, được Khuyến nhắn Zalo kêu gọi đầu tư vào thị trường cổ phiếu nên có xuống Hà Nội mời Khuyến và 2 người khác đi ăn. Khuyến tư vấn bà nạp 3.000 USD vào tài khoản rồi sau đó yêu cầu nạp thêm để được “bonus”.

Tuy nhiên, khi bị hại nạp tiền vào thấy “ngày nào cũng âm, đêm nào cũng bị trừ phí”. Bà gọi cho Khuyến và được cô ta hướng dẫn gặp cấp trên của mình là bị cáo Trịnh Trường Sơn để “thu xếp”.

Bị hại khai: “Tôi gọi cho cho Sơn, nói anh giúp tôi lấy một nửa tiền thôi cũng được. Nếu không tôi sẽ bị chồng bỏ, các con không có nhà để ở. Sơn nói em chỉ là bác sĩ thôi, chị muốn đau đầu nửa tháng hay một tháng?”.

Chủ tọa yêu cầu Trịnh Trường Sơn lên bục khai báo. Bị cáo Sơn trình bày, có gọi cho bị hại nói trên để “trấn an tinh thần”, hướng dẫn gặp kỹ thuật viên để được hỗ trợ. Sơn phủ nhận việc yêu cầu bị hại nạp thêm tiền, cho rằng chỉ “hướng dẫn đầu tư” và trấn an tinh thần bị hại.

Trong khi đó, nữ bị hại khẳng định bị cáo Sơn khai báo sai sự thật. Theo bà: “Sơn có trấn an tôi nhưng đề nghị nạp thêm 150.000 USD để anh cứu tài khoản cho em”. Tuy nhiên, sau khi đầu tư gần 3 tỷ đồng vào đường dây của Mr Pips, bà đã trắng tay, không thể nộp thêm.

Về số tiền lấy lại, bị hại cho biết, người phụ nữ này chỉ được lĩnh lợi nhuận lần duy nhất là 168 USD với lý do để “lấy lộc”. Sau cùng, bị cáo Sơn cũng “chốt” việc có dụ dỗ nữ bị hại nêu trên nộp thêm tiền khi người này gọi điện “cầu cứu”.